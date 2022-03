Degradant Beerschot heeft nog zwaar seizoenseinde voor de boeg: “Ons zelfrespect moet ons voortdrijven”

Voetbal 1AArm Beerschot. De ploeg is al zeker van degradatie naar 1B, moet enkele pionnen missen en neemt het op de laatste twee speeldagen nog op tegen titelfavorieten Club Brugge en Union. “Het enige wat ons nog vooruit drijft, is ons zelfrespect”, zegt Beerschots trainer Greg Vanderidt.

Een sowieso al triest seizoen voor Beerschot dreigt nu ook nog eens in mineur te eindigen. Vrijdag ontvangt paars-wit Club Brugge in een leeg Olympisch Stadion (fans zijn nog altijd niet toegelaten na de rellen tegen Antwerp). Een week later wacht de zware trip naar Union. Groot is de Kielse hoop op puntengewin niet meer.

“Tegen twee ploegen die de Champions League ambiëren, staan we voor een grote uitdaging”, gooit Greg Vanderidt ons een understatement voor de voeten. “Dat we enkele spelers moeten missen, maakt de opdracht extra moeilijk. Biebauw en Sebaoui zijn nog niet opnieuw fit, terwijl Noubissi dit seizoen niet meer in actie zal komen. Daar bovenop is Pietermaat ziek. Vaca is pas sinds donderdag weer in België na interlands met Bolivia en ook Coulibaly keerde pas laat terug van een stage bij zusterclub Sheffield United. Van een ideale voorbereiding kan je dus niet spreken.”

T1 of T2?

Wat rest Beerschot dan eigenlijk nog in het slot van deze competitie? “Ons zelfrespect”, antwoordt coach Vanderidt. “Dat drijft ons nog voort. We weten dat we tegen Club Brugge in principe de wet van de sterkste zullen moeten ondergaan, maar toch moeten we proberen zo goed mogelijk voor de dag te komen. Laat ons trachten een stevige organisatie op te trekken, scherp te zijn in de duels en toch ook met de nodige durf te voetballen.”

Tussen de verplichte nummers door kijkt Beerschot al naar de toekomst. Zo werd het aflopende contract van middenvelder Dante Rigo met één jaar verlengd. Die duidelijkheid heeft Greg Vanderidt momenteel nog niet. Aanblijven als T1 of terugkeren naar een rol als T2: het is voorlopig afwachten voor de Vlaams-Brabander.

“Er zijn verkennende gesprekken geweest, maar er is momenteel niks concreets”, beweert Vanderidt. “Eerlijk, ik ben ook niet gehaast. Het belangrijkste is dat de club nu eerst een duidelijke sportieve structuur uittekent en dan kijkt welke coach daarin het beste past. Beerschot moet de degradatie aangrijpen om orde op zaken te stellen. Nu spreek ik misschien tegen mijn eigen winkel, maar een trainer aanstellen is nu geen prioriteit.”