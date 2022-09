Deftinge en Oudenaarde zijn de titelfavorieten, Drongen en Erwetegem de ‘challengers’

“Wij gaan opnieuw voor de titel én de beker, maar door de blessurelast verwacht ik dat mijn ploeg in het begin van het seizoen nog niet op kruissnelheid zal zijn. Met Kevin Haesebroeck, icoon van OLSA Brakel, Yoran Bruylandts (overgestapt uit het zaalvoetbal), Stef Du Seuil (Erwetegem) en Robin Dujardin (vrije speler) zijn we wel versterkt, maar in september kunnen we nog niet ‘au grand complet’ aantreden. We zijn wel ‘not amused’ over het vertrek van Frederick De Pessemier. Dat hij voor een andere club kiest, dat kan, maar niet op de manier zoals het nu gelopen is. De grote uitdager van Deftinge wordt Synergie Domino Oudenaarde. Synergie sloeg de handen in elkaar met het Domino Oudenaarde van voorzitter Labie en deze tandem steekt het niet onder stoelen of banken dat ze de strijd aan gaan met Deftinge. Koen Volckaert werd bij Oudenaarde bedankt voor bewezen diensten en Davy Joye zal de taak van speler-coach voor zijn rekening nemen.”

Challengers

Opel Haeck Drongen en Doltcini Erwetegem lijken de grootste challengers te worden voor het favorietenduo. Eddy De Moor hoopt opnieuw een prijs op zak te steken. “Wij kunnen ermee leven dat Deftinge en Oudenaarde hoger worden ingeschat, maar we gaan ons vel duur verkopen. Bij Kortemark plukten wij Liam Prez weg en Maxim Maes van het gestopte Roeselare-Daisel is ook een aanwinst. Wij hopen door te gaan op het elan van vorig jaar.” Maar ook Erwetegem klinkt strijdlustig en kersvers coach Frederick De Pessemier hoopt ook de trofeeënkast van Erwetegem te kunnen vullen. Voorzitter Dubelloy is in ieder geval ambitieus.”

Middenmoters

Zijn de middenmoters klaar om een rol van betekenis te spelen? Of wordt het knokken voor een verlengd verblijf in eerste. Hard Labeur Nazareth was vorig seizoen de ploeg van net niet. Vijfde in de reguliere competitie, finalist in de Beker van Vlaanderen en Beker van België. Coach Kevin Tollebeke hoopt dat het dit jaar net wel wordt. Karel De Mol van Mini Sint-Gillis-Waas behoudt het vertrouwen in de spelerskern die vorig seizoen in de middenmoot bivakkeerde. AZ’77 Maldegem nam afscheid van Bregt Savat en Dries Standaert, maar haalde met Tommy Jacobs (Drongen), Jeffrey Berwouts (Synergie Oudenaarde), Joshy Hertschap (Assenede ‘09), Glenn Deham (kern Gent) en Michael Santens (ex- Hard Labeur Nazareht) behoorlijk wat ervaring in huis en hoopt in de middenmoot mee te draaien. Ook Arlette Van Mele van Appels hoopt op een rustig seizoen. De ervaren Frederik De Vogelaere (Hard Labeur Nazareth) en Alejandro Goeman (Oliver Boys) zijn daar de nieuwkomers. MVC Kortemark liet zich gelden tijdens de transferperiode en met de komst van James De Baere (Puskas Ardooie), Mich Meeuw (OH Drongen) en Maxim Maes (Roeselare-Daisel) hoopt het gewapend te zijn om een gooi te doen naar de top vier.

Nieuwkomers

De eerste nationale van het minivoetbal begroet ook drie nieuwkomers op het hoogste niveau. MVC Alliance Sportive Ronse kon via de eindronde de stap naar eerste nationale zetten en heeft enkele technisch vaardige spelers in huis. Puskas Ardooie maakt ook al via de eindronde de stap naar eerste.Zij zagen James De Baere zijn tenten opslaan bij de buren uit Kortemark, maar met Salim Kasmi, Rune en Luca Babylon als aanwinsten hoopt het mee te draaien in eerste. Ten slotte maakt ook Kassani Elsegem de stap naar eerste nationale. ‘Good old’ Glenn Labie moet zijn ploeg uit de gevarenzone houden.