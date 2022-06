Definitieve reeksindelingen tweede en derde nationale

Wielrennen profs Geen wieler­feest in Riemst, Bilzen en Peer: Benelux Tour gaat dit jaar niet door

De Limburgse wielerzomer wordt een pak minder interessant nu de Benelux Tour van de agenda is geschrapt. Organisator Golazo liet immers weten dat de rittenkoers dit jaar niet doorgaat. Op het rittenschema stonden ook drie Limburgse etappesteden: de ritaankomst in Peer op donderdag en de vrijdagrit tussen Riemst en Bilzen. “Geen politiebegeleiding in Nederland en problemen met de uitzenduren op tv liggen aan de basis van onze beslissing”, laat Christophe Impens van organisator Golazo weten.

8 juni