Definitieve competitiestop komt niet ongelegen voor KV Koksijde-Oostduinkerke: “Seizoen zou met vele vraagtekens hervat worden”

“Eerst en vooral ben ik ergens opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is over onze situatie”, verklaart de 34-jarige oefenmeester. “Maandenlang in onzekerheid leven en werken houdt niemand vol. Het is jammer dat we niet meer in actie mogen komen dit seizoen, maar ik kan me geen andere oplossing inbeelden. De voorbije maanden onderhield ik nochtans regelmatig het contact met de spelersgroep, met een mogelijke heropstart in het achterhoofd. Af en toe trainden we eens samen in kleine groepjes of speelden we een potje padel. Dat is even leuk ter afwisseling, maar na verloop van tijd hunker je toch naar de bal en dat mag helaas nog niet.”