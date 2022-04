Definitief: Yves Vanderhaeghe nog twee jaar trainer van KV Oostende. “Moeten klaar zijn tegen de eerste speeldag”

Een verrassing is het niet echt. Nadat het behoud werd verzekerd, was al snel duidelijk dat zowel trainer als bestuur met elkaar voort wilden. Vanderhaeghe nam in februari over van Markus Pflanz, die als assistent even de naar Genoa vertrokken Duitser Alexander Blessin opvolgde. “Yves heeft een nauwe band met de club. Met het contract van korte duur was het de bedoeling om elkaar beter te leren kennen. Dat is dan ook gebeurd en ik zou graag verder met hem willen”, zei sportief verantwoordelijke Gauthier na afloop van de beslissende 2-2 in eigen huis tegen Seraing. “Natuurlijk zou ik hier graag blijven, iedereen weet dat ik graag in Oostende ben. Maar in mijn contract staat dat ik ten laatste twintig dagen na de laatste speeldag weet waar ik aan toe ben”, reageerde Vanderhaeghe toen zelf. Netjes binnen de deadline bevestigt KVO nu de contractverlenging. Yves Vanderhaeghe staat de komende twee jaar aan het sportieve roer. Met een stijlvol filmpje en de leuze #YVES2024 zet de club het nieuws kracht bij.