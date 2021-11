Defensieve foutjes zorgen voor opdoffer van formaat bij OHL, Ngawa: “Misschien een gebrek aan concentratie bij tegendoelpunten”

Voetbal 1AOH Leuven heeft de kans laten liggen om verder op te klimmen in de rangschikking. Seraing was met 1-3 te sterk na vooral een heel slechte eerste helft van de thuisploeg. Verdediger Pierre-Yves Ngawa zag dat de drie tegendoelpunten vermijdbaar waren.

In Leuven staan ze terug met de voetjes op de grond. De wedstrijd tegen Seraing was allerminst reclame voor het anders zo attractieve voetbal van Oud-Heverlee Leuven. Een gebrek aan flitsen - misschien door de afwezigheid van Mousa Tamari? -, afval in het spel en vermijdbare tegendoelpunten. Ook Pierre-Yves Ngawa, die nog eens de voorkeur kreeg op Chakla achterin, zag dat het beter kon.

“Het is jammer om terug in de ploeg te komen en dan drie doelpunten te slikken”, aldus de verdediger van OHL. “We hebben ook goeie dingen laten zien, maar het ontbrak ons in de laatste meters aan efficiëntie. We slikken hier uiteindelijk drie vermijdbare doelpunten. Ik denk dat we misschien niet geconcentreerd waren op die sleutelmomenten. Maar goed, we moeten het positieve van vandaag meenemen naar volgende week, want dan wacht opnieuw een moeilijke match.”

Coach Marc Brys was dezelfde mening toegedaan in zijn analyse van de match. “Vooral onze eerste helft was slecht. Seraing had het betere van het spel in de openingsfase en teerde op de counter met hun snelle spitsen. Zo scoren ze ook hun twee eerste doelpunten, die best vermijdbaar waren. Dat mooie doelpunt van Mathieu (Maertens, red.) bracht terug vuur in de match, maar dan geven we het met dat derde doelpunt zelf volledig weg.”

No Tamari, no party

Brys wou de afwezigheid van Tamari niet inroepen als excuus voor het gebrek aan kansen in de eerste helft. Op het uur werd zijn vervanger Thibault Vlietinck afgelost door Levan Shengelia, die met een knappe assist nog voor de 1-2 zorgde, maar de flitsende dribbels van de Tamari brachten die twee niet. “Thibault kwam veel vrij op zijn rechterkant. Daar kwam enkele keren gevaar van uit, al hebben we daar naar mijn mening niet genoeg gebruik van gemaakt. Oké, scoren deed hij niet, maar hij heeft het goed gedaan. Ik wil me niet verschuilen achter die afwezigheid van Mousa.”