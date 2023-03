Defensieve fouten tegen sterk Georgië breken Rode Duivels Futsal zuur op: Belgen hebben WK-lot niet meer in eigen handen

In aanwezigheid van technisch directeur Frankie Vercauteren begonnen onze Rode Duivels Futsal sterk. Na amper 43 seconden pakte Rahou uit met een dribbel en een schot vanuit een scherpe hoek in doel. De Georgiërs speelden echter meteen mee. Bruno Gomes – een sterke pivot – strafte een aarzeling in de defensie af. Minder dan 20 tellen later stond ons land weer op voorsprong. El Fakiri rondde een schitterende collectieve aanval af. “De bal ging over verschillende spelers rond. Uiteindelijk was ik de laatste schakel om af te werken. Dergelijke aanvallen geven genoegdoening. Spijtig genoeg was ons aanvallend spel onvoldoende om de sterke Georgiërs op afstand te houden.”

Evenwichtige eerste helft

De eerste helft groeide uit tot een aangenaam kijkstuk. Een bomvolle sporthal kon genieten. Aanvallend waren onze landgenoten minstens de evenknie van hun tegenstander, maar verdedigend zat het niet goed. Doelman Idrissi was niet helemaal doortastend bij de tweede gelijkmaker van Bruno Gomes. Een ongedekte Petry Branco bracht Georgië op 2-3. Toch leken de Belgen met een gelijke stand de kleedkamer in te mogen gaan. Sababti trof in de laatste minuut raak met een knal. Het venijn zat in de start. Op zes seconden van de rust ging Idrissi flagrant in de fout. Thales benutte het geschenk. Ahmed Sababti zucht. “We kregen echt genoeg kansen, maar defensieve fouten zorgden voor een domper. Voor de match werd ik gevierd voor mijn honderdste cap, maar ik had liever meer doelpunten gezien.”

Start in mineur

De Rode Duivels kwamen met nieuwe moed uit de kleedkamer, maar Ghavtadze zorgde al na twee minuten voor een koude douche. Meteen kon Georgië dreigen vanuit de counter. Wat later nam Thales Idrissi met een simpele lob Idrissi te grazen. Meteen werd het stil in de sporthal. Georgië kon controleren en haalde het finaal met 4-7. Bondscoach Karim Bachar was teleurgesteld. “We gaven te gemakkelijk doelpunten weg. Op dit niveau kan je dergelijke matchen dan onmogelijk winnen. Offensief stak het nochtans goed in elkaar. Ik moet niet onder stoelen of banken steken dat doelman Idrissi niet top was. Ik ken echter zijn kwaliteiten. We hebben volop voor de aanval gekozen en ons nooit ingegraven. De ploeg heeft laten zien dat ze dit niveau aankan. Alleen moeten die fouten in de verdediging er echt uit. We hebben nog altijd een kans om te kwalificeren voor de barragematchen tussen de betere nummers twee. Op dit moment hebben we ons lot evenwel niet meer in eigen handen. Indien Kazachstan (Kazachstan won met 2-0 van Slovenië, red.) en Oekraïne (Oekraïne speelt morgen in en tegen Nederland, red.) winnen, gaan we verder in het tornooi.”