Deense belofte Nicolas Madsen (22) en KVC Westerlo gaan op zoek naar bevestiging in Charleroi: “Ik ben hier aan een mooie uitdaging begonnen”

“We hebben er heel even van genoten”, blikt Nicolas Madsen terug. “Logisch ook. We hadden een paar moeilijke weken achter de rug. Eerst was er die 5-4-nederlaag in Mechelen, dan die 0-1 thuis tegen Eupen. Daar hadden we duidelijk iets meer verdiend. Die 3-0 op Antwerp laten we even buiten beschouwing, daar was het niet zo goed. Er werd telkens wel goed gevoetbald, maar het leverde geen resultaat op. Dat was best wel frustrerend. Het was dus tijd om het tij een keer te keren en dat is nu eindelijk eens gelukt tegen Anderlecht.”

Een mooi moment voor KVC Westerlo, maar dat biedt uiteraard geen garantie op winst in Charleroi zaterdag. Dat wordt ongetwijfeld weer een heel andere match, in een heel andere omkadering. “Ik persoonlijk ken Charleroi niet zo goed”, klinkt het bij de Deense middenvelder. “Maar ik heb van mijn ploegmakkers al wel gehoord dat het geen gemakkelijke verplaatsing wordt. We staan voor een interlandbreak, dus een goed resultaat in Charleroi zou zeker welkom zijn. We moeten vooruit kijken. Deze match is minstens even belangrijk als die tegen Anderlecht. Met dezelfde ingesteldheid moeten we ook in Charleroi iets kunnen gaan rapen.”

Mooie uitdaging

Nicolas Madsen (22) groeide op bij de Deense topclub FC Midtjylland. Na een uitleenbeurt aan het Nederlandse SC Heerenveen gaat hij nu dus zijn kans bij KVC Westerlo. “Heerenveen was mijn eerste buitenlandse ervaring”, aldus de centrale middenvelder. “Die club heeft mij heel goed geholpen, maar ik keerde terug naar Midtjylland. En dan was het uitkijken naar welke stap ik als jonge speler het best kon maken. In Denemarken gaat het er soms misschien wel wat meer relaxed aan toe. Ik wou ervaring opdoen op een hoger niveau en met Westerlo heb ik op dat vlak de ideale club gevonden. Hier heerst een fijne, familiale sfeer, maar er wordt ook heel professioneel gewerkt. Westerlo is pas gepromoveerd uit de tweede klasse, maar dat zou je niet zeggen. We hebben al getoond dat we het niveau aankunnen. De coach wil aantrekkelijk voetbal brengen en dat ligt me wel. Het was een tijdje wachten om de nieuwe cultuur en de aanpak te leren kennen, maar intussen heb ik mijn draai in het elftal toch wel gevonden. We hebben een vrij jonge groep, maar ik voel dat het stilaan beter en beter wordt. Zowel voor mezelf als voor het team. Ik ben hier aan een mooie uitdaging begonnen en ik ben er zeker van dat we nog mooie prestaties gaan neerzetten.”

