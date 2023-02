Decospan Menen eindigt op vierde plaats en focust nu op bekerfinale zondag tegen Roeselare

LOTTO VOLLEY LEAGUEDecospan Menen beëindigt de reguliere competitie op de vierde plaats. Zelf kwam de grensploeg op de slotspeeldag niet meer in actie, maar omdat Gent zondagavond in Guibertin verloor, houdt Menen de Oost-Vlamingen achter zich. Komende zondag staan de troepen van coach Frank Depestele in de finale van de Belgische beker.

De vierde plaats in de eindrangschikking betekent dat Menen met twee punten aan de nacompetitie mag starten. Regulier kampioen Roeselare begint met vijf punten, Lindemans Aalst als zesde zonder punten. “We hebben de wedstrijd tussen Gent en Guibertin niet echt gevolgd, maar wel naar het resultaat gekeken”, zegt libero Lowie Stuer. “We beginnen dus aan de play-offs op de vierde plaats en daar zijn we best wel tevreden mee.”

“In vergelijking met vorig seizoen lieten we in de reguliere competitie te veel steken vallen, zeker in het begin. We hadden een fel vernieuwde kern met een nieuwe spelverdeler (Seppe Van Hoyweghen, red.), twee nieuwe hoekspelers (Maxime Capet en Jiri Hänninen, red.) en met Arno Van de Velde in het midden. In het begin liep het wat stroef, maar we hebben dan samengezeten. Het vroeg tijd, maar uiteindelijk hebben we dat rechtgetrokken en presteerden we stabiel tegen de teams waartegen we moesten winnen. Tegen de andere teams kwam het er niet altijd uit, maar misschien houden we dat wel voor de play-offs.”

Menen begint de nacompetitie met twee thuismatchen, op zaterdag 4 maart tegen Gent en op vrijdag 10 maart tegen Roeselare. “Dat we eerst twee keer voor eigen publiek spelen, maakt op zich niet zoveel uit. Het is belangrijk om onze start niet te missen en dan zien we wel. Het is leuk dat we tegen Gent starten. Winnen is een must. Het zou goed zijn als we onze vierde plaats kunnen behouden. Langs de andere kant wonnen we twee keer van Haasrode Leuven dat op de derde plaats eindigde. Misschien kunnen we hen achter ons laten. We moeten voor de derde of vierde plaats gaan. Dat wordt niet makkelijk. Alle teams zijn aan elkaar gewaagd.”

Derde bekerfinale

Alvorens zich te concentreren op de nacompetitie, gaat de focus van Menen volledig naar de bekerfinale van komende zondag. Voor de 27-jarige Stuer is het niet de eerste keer dat hij met zijn team in de finale staat. “Mijn eerste finale met Roeselare was de laatste in de Lotto Arena. We verloren toen de thriller tegen Antwerpen (28-26 in de tiebreak, red.). Het jaar nadien, de eerste editie in het Sportpaleis, ging ik met Antwerpen onderuit tegen Asse-Lennik. In beide finales kwam ik niet in actie (Stuer was bij Roeselare doublure van Stijn Jonckheere en bij Antwerpen van Dennis Deroey, red.). Normaal gezien is er zondag voor mij een andere rol weggelegd en ik leef dan ook anders toe naar deze finale. Ik wil het beste van mezelf geven. Ik speelde nog wel eens met de nationale ploeg tegen Oekraïne in het Sportpaleis, maar sinds de finale met Antwerpen tegen Asse-Lennik, acht jaar geleden, ben ik niet meer naar een bekerfinale geweest. Als je niet in de finale staat, is het een vrij weekend en dan profiteren we ervan om iets te doen met de vriendin of familie”.

Op hotel in Antwerpen

Niet alleen de spelers van Menen kijken uit naar zondag. Ook de supporters zullen massaal naar Antwerpen afzakken. “Een club als Menen staat niet elk jaar in de finale. Ik verwacht dat er massaal veel supporters achter ons zullen staan. Het is aan ons om hen te verwennen met mooi volleybal. Over onze winstkansen hebben we het nog niet gehad. In de competitie won Roeselare al zijn wedstrijden, maar een bekermatch is altijd anders. We gaan proberen mooi volleybal te brengen en alles wat we kunnen pakken, is mooi meegenomen. We gaan er als groep zoveel mogelijk van genieten.”

“We overnachten zaterdagavond op hotel in Antwerpen. Dat is iets wat je in de competitie niet meemaakt. We hebben de laatste weken getracht om iedereen zo fit mogelijk aan de start te krijgen en dat lijkt gelukt. Ook Lou Kindt (de opposite van Menen sukkelde met een schouderblessure, red.) traint opnieuw mee en zal dus inzetbaar zijn. We zien wel wie in de starting six zal staan, maar wees maar zeker dat iedereen er klaar voor zal zijn.”

