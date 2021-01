Debuterende RWDM-aanwinst Ephestion kan 0-2-nederlaag tegen Union niet verhinderen: “Leider efficiënter in afwerking”

voetbal 1BDe derde zwanzederby tussen RWDM en Union is geen hoogvlieger geworden. De ingrediënten om er een leuke voetbalavond van te maken, waren dan ook afwezig door vriestemperaturen, de slechte staat van het veld en de afwezigheid van enthousiaste supporters. Union won met 0-2 door ervaring en meer efficiëntie in de afwerking.

Voor de derby tegen Union was RWDM-doelman Sadin nog niet voldoende hersteld, waardoor de jonge Matthys voor de tweede week op rij onder de lat mocht staan. Rocha was wel weer fit, maar moest, door een tekort aan trainingsritme, vrede nemen met een zitje op de bank. Nieuwkomer Ephestion daarentegen kreeg van trainer Euvrard wel meteen een basisplaats. Boujouh moest daardoor plaatsruimen in de basisploeg. Claes nam diens positie in op de linkerflank, met voor hem Nzuzi.

Net zoals vorige week tegen Deinze kon de autoritaire leider al vroeg scoren. Op een vrije trap, die zeer licht was toegekend, bleef de bal in de grote rechthoek hangen. De mee opgerukte linksachter Van der Heyden knalde in de draai de bal keihard in doel voorbij de verbouwereerde Matthys. Pas halfweg kwam RWDM eindelijk in de wedstrijd, zonder echt gevaarlijk te zijn. De beste poging kwam er van Nzuzi tien minuten voor de rust, maar de bal vloog in het zijnet. Met de rust in zicht pakte Ruyssen zijn vijfde gele kaart, waardoor hij volgende week op Deinze geschorst is.

Na de pauze had de thuisploeg duidelijk meer balbezit. Een slecht uitverdedigen van Le Jour leidde echter de 0-2 in. Zijn bal werd onderschept en via een voorzet van Nielsen kopte diezelfde Le Joncour de bal in de voeten van de vrijstaande Vanzeir. De vinnige spits hoefde de bal maar in een leeg doel te verlengen. Bij het ingaan van het laatste kwartier voorkwam diezelfde Vanzeir de aansluitingstreffer door een kopbal van Le Joncour op de lijn weg te trappen. Daardoor had ref Vermeiren nog een strafschop gefloten voor Union na een vermeende fout van doelman Matthys. Na overleg met de grensrechter kwam die terecht op zijn beslissing terug.

Nieuwkomer Thomas Ephestion mocht op een geslaagd debuut terugblikken op een voor hem ongebruikelijke positie. “Ik wil de trainer bedanken voor het vertrouwen dat hij in mij heeft gesteld door mij direct voor de leeuwen te gooien. Ik heb alles gegeven, maar de ervaring en efficiëntie in de afwerking waren doorslaggevend. Die doelpunten van Union waren volgens mij te vermijden, maar we hebben gevochten als leeuwen tot het einde. Op dit veld proberen voetballen was een hele uitdaging, maar we hebben wel met de goede mentaliteit getreden tot het laatste fluitsignaal. Woensdag volgt er de bekerwedstrijd tegen KV Mechelen. Het is een kwestie van goed te recupereren om tegen dan weer fris te zijn.”

De komende uren mag er nog wat beweging verwacht worden bij RWDM betreft inkomende en uitgaande transfers. Lucas Ribeiro Costa, een 22-jarige offensieve middenvelder die vorige zomer de overstap maakte van Virton naar Sporting Charleroi, wordt mogelijk tot het einde van dit seizoen geleend van de 1A-club. Deadline is maandagavond om middernacht. De club zou nog aan het onderhandelen zijn met een aanvaller en een verdediger.

RWDM: Matthys, Danté, Ruyssen, Le Joncour ; Mpati (76’ Van den Bogaert), Terki, Rommens, Claes ; Yagan (69’ Rocha), Ephestion (84’ Electeur), Nzuzi

Union SG : Moris ; Bager, Burgess, Van der Heyden; Fran!ois, Lynen (Mehlem), Nielsen, Fixelles, Lapoussin; Vanzeir (76’ Labeau), Undav 87’ Jordanov)

Doelpunten: 5’ Van der Heyden (0-1), 60’ Vanzeir (0-2)

Geel: Van der Heyden, Ruyssen, François, Ephestion, Claes

Ref: Vermeiren

