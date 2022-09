Debuterende Plange met assist en doelpunt grote uitblinker bij RWDM, dat op Deinze tweede zege pakt

voetbal - challenger pro leagueEen fel gewijzigd RWDM, dat over al zijn aanwinsten kon beschikken, heeft met veel bloed, zweet en tranen op Deinze zijn tweede zege van het seizoen kunnen boeken. Spits Plange was met een assist en een doelpunt de grote uitblinker bij de Brusselaars. Van een droomdebuut gesproken.

Tabula rasa in de basisploeg van RWDM, waarin liefst zeven wijzigingen werden doorgevoerd. Ruyssen, Gécé, Kurdic, Sankhon, Smeets, Biron en Hazard maakten plaats voor Heris, O’Brien, Da Sart, Oyama, Ephestion, Challouk en Plange. Hazard was licht geblesseerd, Biron was afwezig wegens privé-redenen, terwijl Kurdic zonder reden naar de tribune werd verwezen. Trainer Euvrard maakte in de dug-out plaats voor diens assistent Stilmant, omdat de hoofdcoach geschorst was naar aanleiding van zijn rode kaart een week eerder tegen RSCA Futures. Ook tactisch werd er bijgestuurd. RWDM kwam aan de aftrap in een 4-3-3 veldbezetting in plaats van een 3-4-3. Dus meer defensieve zekerheden bij de Brusselse club.

De eerste dreiging in de match kwam er van de thuisploeg. Op een voorzet van Carcela kwam Van Landschoot een voet te kort om de bal in de doel te verwerken. Pas omstreeks het halfuur kon RWDM voor de eerste opwinding zorgen toen de plaatselijke doelman de bal slecht wegspeelde, maar Botella de bal vanop 30 meter naast een leeg doel deponeerde. Op een psychologisch slecht moment keek RWDM dan toch tegen een achterstand aan toen Hendrickx van net buiten de grote rechthoek doelman Defourny kon verschalken: 1-0 en RWDM op achtervolgen aangewezen.

Ook de eerste goede kans na de rust was voor Deinze, maar doelman Defourny had een schitterende redding in huis op een kopbal van Carcela. In plaats van 2-0 werd het aan de overzijde 1-1. Op een vrije trap van De Sart kon Plange afleggen aan de goed gevolgde Le Joncour die van kortbij binnen knalde: 1-1

Op het uur voerde RWDM een dubbele wissel door: De Sart en Ephestion werden gewisseld voor Smeets en Barreto. En dat rendeerde, want een aanval via de invallers Barreto en Smeets resulteerde in een 1-2 voorsprong langs Plange. Een kwartier voor tijd voerde de plaatselijke trainer nog drie wissels door. De Belder was een minuut na zijn invalbeurt dicht bij de 2-2, maar knalde de bal voorlangs. In de slotfase dreigden beide ploegen nog, maar doelpunten vielen er niet meer.

Het gelijk van trainer Euvrard

Door deze zege sluit RWDM aan bij het peloton vooraan. Het deelt de derde plaats met SK Beveren en blijft op vier punten van leider Lierse. Trainer Euvrard heeft berekend gegokt en gewonnen. De onderlinge concurrentie tussen de spelers is er alleen maar groter op geworden.

Doelpunten: 45’ Hendrickx (1-0), 52’ Le Joncour (1-1), 69’ Plange (1-2)