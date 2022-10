Debutant Yanis Beersaerts (19) helpt Diegem Sport de nul houden tegen Bocholt: “We waren goed voorbereid”

Het was derde keer goede keer voor Diegem-spits Egerickx. Al na acht minuten was hij dichtbij het openingsdoelpunt. Na een inworp van Denayer werd hij bediend door Deflem maar besloot hij aan de tweede paal over. Tien minuten voor de rust dook Egerickx opnieuw op aan de tweede paal, maar dit keer lag doelman Wertelaers goed in de weg, de rebound van Mauën ging in het zijnet. Bocholt dreigde met een poging van Doms (over) en afstandsschot van Paesen. De beste bezoekende kans kwam er nadat Regales in de draai kon uithalen, doelman Michiels duwde in hoekschop. Met een dubbele wissel aan de rust trachtte Bocholt de bakens te verzetten. Michiels duwde een schuiver van Vandersmissen in hoekschop en invaller Mathei kopte de voorzet van Lenaerts over doel. De beste Diegemse kans was een opwippertje van Deflem dat Wertelaers goed had doorzien. Regales scoorde uiteindelijk toch op voorzet van Lenaerts, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens een voorafgaande fout op de Diegemse keeper.

Belangrijke zege dus voor Diegem Sport dat de clean sheet mede te danken had aan Yanis Beersaerts. De 19-jarige centrale verdediger traint pas sinds een zevental weken mee met de A-kern. De tweedejaarsstudent kinesitherapie aan de KU Leuven stond voor het eerst in de basis en speelde een sobere maar vlekkeloze partij. “We misten een aantal verdedigers (Mpanzu, Mertens en Vanderelst zijn out, Labiad nog op de terugweg en Van Lautem geschorst, red.). Ik was wel wat verrast toen de trainer me begin vorige week zei dat ik me moest voorbereiden om tegen Bocholt te starten. Ik heb extra mijn best gedaan op training. Toen de wedstrijd begon, was ik een beetje nerveus. Maar dat is normaal en het ging snel over. Mede door de ploegmaats die me goed hebben ondersteund. We creëerden voor de rust een aantal kansen en slaagden er uiteindelijk in om de score te openen. Tijdens de rust zei de coach ons dat we goed stonden, dat we de betere ploeg waren en dat we moesten proberen om nog een goal te scoren. Dat lukte niet meer, maar omdat we elkaar goed bleven coachen kwamen we ook nooit in de problemen.”

Volledig scherm Debutant Yanis Beersaerts (Diegem Sport) krijgt felicitaties van coach Nico Van Nerom © Foto Beckx/RV

Beersaerts deed het goed in zijn debuut. Zo bleef hij vaak de baas in de duels met de ervaren Bocholtse spits Regales. Zelf blijft de jonge verdediger er kalm onder. “Dat het goed ging, had ook te maken met het feit dat we goed waren voorbereid. Het was een leuke ervaring en ik zie wel of er een vervolg op komt. Ik blijf gewoon verder mijn best doen op training. Ik kan op alle vlakken nog vorderingen maken: steviger worden in duel en nog meer coachen. Mijn ambities? Ik blijf mezelf zo goed mogelijk inzetten en we zien dan wel wat er komt”, besluit een nuchtere Beersaerts die eerst bij Meerbeek voetbalde en nu al acht seizoenen de groen-witte clubkleuren verdedigt.

De nipte zege tegen Bocholt betekent voor Diegem Sport de vierde wedstrijd zonder nederlaag. Dankzij de 8 op 12 staan de Vlaams-Brabanders op een gedeelde negende plaats op slechts één puntje van de nummer vijf, maar ook slechts vier punten meer dan de hekkensluiters. Komende zondag treft Diegem met Belisia opnieuw een Limburgse tegenstander.

Diegem: Michiels, Bautmans, Beersaerts, Frix, Denayer, Struys, De Koker, De Bouw, Mauën (78’ Labiad), Deflem (65’ Honshoven) en Egerickx (86’ Gody).

Bocholt: Wertelaers, Lenaerts, Doms, Azevedo (64’ Boonen), Dirkx (45’ Ovnicek) , Regales, Paesen, Bussels, Cascio, Vanheukelom (45’ Mathei), Vandersmissen.

Doelpunt: 43’ Egerickx (1-0).

Geel: Mathei, Lenaerts, Egerickx, Michiels.