Debutant Kobe Goossens is beste landgenoot in Vuelta: “Klassement spreekt me nog meer aan”

Het brede wielerpubliek heeft Kobe Goossens de voorbije weken beter leren kennen. “Ik ben tevreden. Ik was naar de Vuelta gekomen om me voor te bereiden op de toekomst. In dat opzet ben ik geslaagd. Het ging vlotter dan verwacht. Het feit dat ik onze eerste landgenoot werd, streelt misschien wel mijn ijdelheid, maar het klassement (24ste plaats, red.) spreekt me nog meer aan. Uiteindelijk nam ik het toch op tegen de wereldtop.”

Nooit in de problemen

Kobe Goossens heeft een schat aan ervaring kunnen opdoen. “Het hooggebergte ben ik goed doorgekomen. Natuurlijk was de Angliru lastig! Je kent die klim van op televisie en plots rijd je er zelf op. Mannen als Roglic en Carapaz worden ineens fenomenaal. Ik hoop op een dag ook zo snel een berg op te rijden (lacht). De laatste dagen werd het zwaarder. Vrijdag heb ik nog aangevallen. Daags nadien heb ik dat gevoeld in de benen. Toch had ik nooit het gevoel dat ik dreigde stil te vallen. Ik heb geleerd dat het in een grote ronde belangrijk is om je krachten goed in te delen. In de toekomst wil ik goede klassementen nastreven in meerdaagsen. Dan kan je je geen slechte dag permitteren. Zaken als recuperatie en voeding zijn belangrijk. Eén steek laten vallen, kan de doodsteek zijn. De overgangsritten waren misschien nog het lastigst. 230 kilometer vlammen met tegenwind is geen makkie.”