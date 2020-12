Debbie Decoene en Club YLA halen zwaar uit tegen Eendracht Aalst: “Derde plaats opnieuw in zicht”

Familieband

“Nadat ik vorig jaar lange tijd out ben geweest met een enkelblessure en in een sukkelstraatje was beland, ben ik blij om weer helemaal terug te zijn. De technische staf en de ploegmakkers hebben altijd hun vertrouwen in mij behouden. Ik maak deel uit van een sterk en hecht team. We hebben als het ware een familieband en peppen elkaar ook op als het even minder gaat. Omwille van de stevige concurrentie van de toppers ben ik des te gemotiveerder om hard te werken tijdens de week. Ik hoop alvast dat er straks nog veel doelpunten mogen volgen”, vertelt Decoene, die met Brugge vierde wordt in de Super League en uitzicht behoudt op de derde stek richting winterstop. “Na het jammerlijke verlies tegen Leuven waren we erg gedreven om de drie punten in eigen huis te houden, temeer omdat we volgend weekend met de laatste match van het kalenderjaar een mooie stap vooruit kunnen zetten in het klassement. Mits winst in Genk maken we immers opnieuw de aansluiting met de top en maken we de kloof met de achtervolgers iets groter. Het zal erop aankomen om met dezelfde mentaliteit aan de aftrap te komen en dan moet een zes op zes zeker mogelijk zijn. Ik meen te mogen stellen dat we tot dusver nog geen enkel punt gestolen hebben. We mogen fier zijn op hetgeen we tot dusver gerealiseerd hebben”, klinkt het tot besluit.