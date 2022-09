DeAndre Davis en Mechelen bekeren in Quaregnon: “We zijn er klaar voor”

BASKETBAL BEKER VAN BELGIËKangoeroes Mechelen treft in de 1/16 finales van de Beker van België derdeklasser Quaregnon. Een uitschakeling is niet gepermitteerd. Het rekent hiervoor op de inbreng van DeAndre Davis. De ervaring van de 27- jarige Amerikaan is een extra troef.

Mechelen werkt aanstaande dinsdag zijn bekerwedstrijd af. De verplaatsing naar het Henegouwse Quaregnon mag Mechelen in principe geen probleem opleveren. De club speelt in Top Division Two. “We moeten ons gewoon kwalificeren. ‘Job done’ en gedaan. We zijn er klaar voor”, zegt DeAndre Davis over het karwei. De Amerikaan is niet voor het eerst in Europa. Hij startte zijn carrière bij het Slovaakse Iskra Svi. Na drie seizoenen maakte de power-forward de overstap naar het Zweedse Boras. Het voorbij jaar kwam hij uit voor Poolse Trefi Sopot. “Op zich speelde ik daar een goed seizoen. De club speelde in de FIBA Europe Cup. Naar ik heb vernomen is het voor Kangoeroes de eerste keer.”

Hondje

DeAndre Davis woont op een appartement in Willebroek, maar hij is niet alleen. “Toen ik vijf geleden in Europa aankwam, schafte ik me een hondje aan. Het vergezelt me overal. Met mijn familie sta ik in contact via Face Time. Ik ben de enige die basketbal speel. Ik ben dan ook de grootste van de familie”, lacht Davis over het feit.

Energie brengen

De eerste oefenwedstrijden verliepen met wisselende prestaties. Na Duitsland zette het team een stap voorwaarts. Tegen Donar Groningen ging het al een stuk beter. Davis werd toen topschutter met 24 punten, hij plukte ook nog eens acht rebounds. “Onze stage in Duitsland verliep misschien wat moeizaam. Maar dat is logisch. We waren nog aan het zoeken, we moeten nog beter ingespeeld geraken. Het team is klaar om de volgende stap te zetten. Als ik de spelers rondom mij aanschouw, kan ik zeggen dat ik in een sterk team ben terechtgekomen. Energie brengen en rebounds pakken, dat is wat ik de ploeg wil bijbrengen”, aldus de Amerikaan.

Volgende week zondag opent Kangoeroes de competitie op het veld van Brussels.

Lees ook: meer basketbal