Dean Van Den Winckel trekt met Merelbeke naar revelatie Oostkamp: “We moeten opnieuw als ploeg op het veld staan”

voetbal eerste provinciale Thomas Hendrickx wil met leider KHO Bierbeek ook uitpakken in derby tegen Linden: “Graag nog eens een woordje meepraten in de titel­strijd”

We overdrijven niet als we zeggen en schrijven dat ze bij KHO Bierbeek al zo’n tien jaar de uitgesproken ambitie hebben om de stap naar het nationale voetbal te zetten. Of het er dit seizoen dan eindelijk van komt, is uiteraard nog koffiedik kijken. Maar goed begonnen, is half gewonnen en de manschappen van trainer Lavigne pakten al drie keer op rij de volle buit.

10:55