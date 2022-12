Dean Van Den Winckel (Merelbeke) pikt goaltje mee in 6-1 tegen Oudenaarde: “Wist niet dat ik het ook subtiel kon”

Voor aanvang van de veertiende speeldag telde KFC Merelbeke in de brede subtop van tweede nationale twee punten meer dan KSV Oudenaarde. Op het veld bleek het verschil veel groter dan in de stand. Merelbeke stuurde de Oost-Vlaamse buren met 6-1 terug naar huis. “Een oververdiende overwinning”, genoot kapitein Dean Van Den Winckel na.

“Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat het ons mee zat. Oudenaarde mist heel wat belangrijke spelers en dat zie je momenteel. Anderzijds kwamen wij zelf ook met de juiste mindset aan de aftrap. We stonden goed in de eerste helft, scoorden op de juiste momenten en gaven amper één kans weg.”

“Jordi Maes zorgde er met een goede redding voor dat we met 2-0 de rust in gingen. Na de pauze kreeg Oudenaarde een nieuwe kans die ze niet afmaakten. Kort daarna werd het 3-0 en gingen de kopjes naar beneden. Het is onze verdienste dat we doorduwden.”

Gevaar komt van overal

Van Den Winckel werd één van de vijf verschillende doelpuntenmakers, maar niet op stilstaande fase of met een zware uithaal vanop afstand. “Ik onderschepte de bal op het middenveld en na een goeie actie van Jordi kwam de bal terug bij mij in de zestien. Met een lobje kon ik die over de keeper lepelen. Ik wist niet dat ik ook op een subtiele manier kon scoren (lacht).”

“Het gevaar komt tegenwoordig van overal, al wil ik toch Jordi Van Laere een pluim geven. Mede door zijn winning goal van vorige week en de blessure van Nico Binst stond hij aan de aftrap. Met drie assists en een goal was hij outstanding.”

Meter meer lopen

In de voorbije tien wedstrijden verloor Merelbeke alleen maar van leider Eendracht Aalst. Het staat ondertussen knap zesde. “Het zit ons wat mee maar dat geluk hebben we zelf afgedwongen. We zijn weer een team waar anderen niet graag tegen spelen. Iedereen loopt weer een meter meer voor mekaar, wat natuurlijk gemakkelijker is als de resultaten goed zijn. We staan terecht op die zesde plaats.”