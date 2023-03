Dean Van Den Winckel (Merelbeke) klaar voor derby in Wetteren: “Iets recht te zetten uit heenronde”

Enkele seizoenen geleden streden KFC Merelbeke en RFC Wetteren om de titel in derde nationale. Vandaag jagen ze doelen aan de tegenovergestelde zijdes van de stand in tweede nationale A na. Op papier zijn de Merelbekenaars favoriet voor de verplaatsing naar Dasseveld, waar thuisploeg Wetteren op een degradatieplaats staat. “Het blijft een derby”, begint Dean Van Den Winckel voorzichtig.

“De wedstrijden tussen Wetteren en Merelbeke worden aan het begin van het seizoen aangekruist omdat je ze moet winnen. In september verloren we op eigen veld met 1-2. Wij speelden in die periode nog niet op ons niveau en zetten daar een van de slechtste prestaties van het jaar neer. Iedereen is erop gebrand dat goed te maken en de puntjes op de i te zetten.”

“Wetteren is een moeilijk bespeelbare ploeg, die meer kwaliteit heeft dan vorig jaar en toch verrassend onderaan staat. Het wordt stilaan van moeten voor hen en ze hebben net zelfs de trainer ontslagen. Ik verwacht dat ze met het mes tussen de tanden aan de aftrap zullen komen. Wij zitten in een iets comfortabelere positie, maar zo mogen we niet spelen. We moeten hen van bij de start onder druk zetten.”

Niets laten liggen

Bij winst nadert Merelbeke opnieuw op de plaatsen die recht geven op een eindrondeticket. “Door de reeks die we de voorbije maanden hebben neergezet, staan we inderdaad mooi in de subtop, terwijl we aan het begin van het seizoen hadden getekend voor een rustig jaar in de middenmoot. Vorig jaar eindigden we heel onverwacht op een eindrondeplaats, nu staan we opnieuw in de buurt.”

“Het is leuker om nog ergens voor te spelen dan gewoon het seizoen af te werken. Als we nog iets kunnen meepikken, zullen we het zeker niet laten liggen. We kennen ondertussen de datum van de opening van onze nieuwe thuisbasis. Dat wordt de voorlaatste thuismatch tegen Eendracht Aalst op 30 april. Het zou mooi zijn als we er na de competitie nog een leuke affiche aan toe kunnen voegen.”

