Dean Joris speelt met Berg en Dal in Geel de eerste van twee toppers op rij: “Het worden nog zeven finales”

voetbal eerste provincialeIn eerste provinciale is Berg en Dal al een heel seizoen een vaste klant bovenaan het klassement. Dat betekent dat er ook voor de Meerhoutse formatie een beslissende periode voor de deur staat. Zaterdagavond om 20 uur is er de verplaatsing naar ASV Geel, volgende week is er de topper voor eigen volk tegen Wezel. De maand maart kan mogelijk al een kleine tip van de sluier lichten.

De drie Kempische ploegen die het klassement in de hoogste provinciale reeks aanvoeren, Wezel, Berg en Dal en Geel, voetballen al een heel seizoen onder een druk die ze zichzelf opleggen. Elke tegenstander komt dubbel gemotiveerd aan de aftrap. Berg en Dal moest vorige week, voor eigen volk, tegen Bevel vrede nemen met een 1-1-gelijkspel.

“We zitten nu aan een vier op negen”, blikt Dean Joris terug op de voorbije drie confrontaties. “Ik wil de druk niet als excuus inroepen. Dat zou te gemakkelijk zijn. Uiteindelijk zitten we nog steeds op schema. Dat ploegen zich tegen ons dubbel plooien, moeten we als compliment ervaren. Dat gegeven dragen we al een volledige competitie mee. Vermits de eerste 23 wedstrijden voor geen echte beslissing hebben gezorgd, zal het in de komende weken moeten gebeuren.”

Ideaal scenario

Voor Berg en Dal zijn er twee toppers op rij voorzien. Om de spits af te bijten is er zaterdagavond het treffen op het terrein van ASV Geel. “Als je dit scenario als voetballer van eerste provinciale mag meemaken, is dat iets om trots op te zijn. Alles is aanwezig om er opnieuw een speciaal duel van te maken. Een mooi stadion, groot veld en een pak volk langs de kant. We zijn niet elke week gewoon om op een groot terrein als dat van de Leunen te spelen. Maar ik denk dat het eveneens in ons voordeel kan zijn. Berg en Dal is een ploeg die behoorlijk wat technische bagage in huis heeft. Ik woon in Mol, wat betekent dat je heel dicht bij het hele gebeuren betrokken bent. Dat maakt het nog specialer.”

Tevreden

Dean Joris is bij Berg en Dal terug te vinden op de linkse flank. “Globaal genomen ben ik tevreden over hoe mijn seizoen tot hiertoe verlopen is. We weten allemaal waar we naartoe willen. Dat wordt de komende weken de grote uitdaging.”

