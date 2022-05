De Yellow Tigers starten aan de Volley Nations League: “Alles staat in het teken van het WK in Nederland”

“Het hoofddoel van 2022 is het WK dat in september bij onze noorderburen wordt georganiseerd”, bevestigt Gert Vande Broek. “Het project om dit WK te bereiken, is na jarenlang werk succesvol afgerond. Om zich te kwalificeren voor de wereldkampioenschappen was de plaats op de wereldranking bepalend. We verzamelden 80% van onze punten (in functie van die ranking, red.) dankzij onze prestaties in de VNL. Waar de voorbije jaren de focus lag op de VNL, zal deze zomer het WK de topprioriteit worden.”

Sportieve focus

“Wanneer we tijdens de volgende maanden relatief onze huidige stand kunnen behouden, zijn we zeker van deelname aan het Olympisch kwalificatietoernooi voor Parijs 2024", rekent coach Vande Broek uit. “Hierdoor zal meer dan ooit de sportieve focus toegespitst worden op het WK 2022 en op het EK 2023. Als organiserend land kijken we ernaar uit om het EK in 2023 voor eigen volk te kunnen spelen.”

“Door onze prestaties tijdens de vorige VNL-edities hebben we ons niet enkel op een uitstekende, zelfs comfortabele manier gekwalificeerd voor de wereldkampioenschappen”, benadrukt de nationale volleybaltrainer. “Meer nog, dankzij onze mooie resultaten hebben we een gunstige loting afgedwongen. Dit jaar beschouwen we de VNL-campagne als een voorbereiding op dat WK. Het wordt pittig, kijk maar naar onze eerste tegenstanders tijdens de openingsweek in Ankara. Het wordt zeer sterk aanpassen aan het ‘powervolleybal’ van Servië, Italië en thuisland Turkije tegenover het flitsend snel ‘combinatievolleybal’ van Thailand. Na Turkije trekken we deze zomer nog naar de Filippijnen en Canada voor nieuwe confrontaties tegen de wereldtop.”

Ploeg fit houden

“We zijn geen beschermd land binnen de VNL”, weet Gert Vande Broek. “We zullen dus hard moeten werken om in de hoogste internationale volleybalreeks te blijven. Het wordt knokken, want het ziet ernaar uit dat de meeste landen met hun sterkste selectie zullen aantreden. Volle gas bij iedereen. Wij moeten vooral waken dat in ons Belgisch team geen enkele speelster overbelast geraakt. We houden de fitheid scherp in het oog. Want deze VNL wordt beschouwd als een puur pré-WK voor ons.”

Lees ook: meer vrouwenvolleybal