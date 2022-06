De WLTA-school schittert op Roland Garros met hoofdrol voor Joran Vliegen en Gilles-Arnaud Bailly: “Dit overtreft alle verwachtingen”

Een Grand Slam-finale voor Joran Vliegen, winst voor Gilles-Arnaud Bailly tegen de beste junior ter wereld, een kwartfinale in het dubbelspel voor Hanne Vandewinkel én sterke prestaties van Sander Gillé en Kimberley Zimmermann: het is een gelukkige Wilson Luxilon Tenkie Academy-hoofdcoach Dries Beerden die in Parijs zijn troepen overschouwt.

Het beste Belgische dubbelduo Sander Gillé/Joran Vliegen ging einde vorig jaar met een nieuwe coach, de Zuid-Afrikaan Jeff Coetzee, in zee. Bij de start van het seizoen lieten de resultaten wat op zich wachten, maar op Roland Garros stonden Gillé en Vliegen er wel. In de eerste ronde gingen zelfs de Franse titelverdedigers Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut voor de bijl en in ronde drie werd het pas een nederlaag in de tiebreak van de derde set tegen de Braziliaan Matos en de Spanjaard Vega-Hernandez. “Een nieuwe coach zorgt voor een nieuwe manier van werken en vergt aanpassingen”, zegt Dries Beerden, hoofdcoach aan de Hasseltse WLTA-school. “Het is duidelijk dat Sander en Joran de laatste weken groeien. Dat hebben ze in Parijs bewezen.”

Vliegen en Eikeri: eerste kennismaking

Vliegen heeft de smaak op Roland Garros helemaal te pakken en slaagde er in om als eerste Belg ooit de finale van het gemengd dubbelspel te bereiken. Samen met de Noorse Ulrikke Eikeri versloeg hij in halve finale de Amerikaanse Melichar-Martinez en de Duitser Krawietz met 1-6, 7-6, 10-7. Donderdag krijgt Vliegen de eer om het programma op de legendarische Court-Philippe Chatrier te openen. Met Eikeri speelt hij dan voor de Grand Slam-titel tegen de Japanse Ena Shibahara en de Nederlander Wesley Koolhof. “Voor dit toernooi kenden Joran en Eikeri elkaar helemaal niet”, zegt Beerden. “Nog straffer: Joran was voor het dubbel gemengd al enige tijd iemand aan het zoeken en pas enkele minuten voor de deadline werd het duo gevormd. In het dubbel gemengd vallen er geen punten voor de wereldranglijst te verdienen, maar dat maakt helemaal niets uit. Joran staat voor een unieke belevenis. Het wordt zeer speciaal om dat mee te maken.”

Bailly: winst tegen beste junior ter wereld

Voor een andere heel straffe prestatie zorgde de 16-jarige Gilles-Arnaud Bailly (ITF 20). Hij schakelde in het juniorentoernooi in de derde ronde het eerste reekshoofd én de laureaat op de Australian Open, de Amerikaan Bruno Kuzuhara met 3-6, 7-6, 6-4 uit. “Die prestatie had ik niet verwacht”, geeft Beerden toe. “Gilles-Arnaud kende tijdens de coronaperiode een dipje. Drie maanden geleden is de klik gekomen en begon hij beter en beter te tennissen. Dat resulteerde in toernooioverwinningen in Casablanca en Villena. Tegen Kuzuhara speelde hij ijzersterk en redde hij bij een 3-6-achterstand in de tiebreak van de tweede set drie matchballen. Dat terugknokken is typisch Gilles-Arnaud Bailly. Zijn mentaliteit is een voorbeeld.”

In kwartfinale speelt Bailly tegen de Zwitser Dylan Dietrich (ITF 89), waar hij dit jaar, in Siauliai en Milaan, al twee keer van won. “Met die overwinningen moeten we geen rekening houden”, aldus Beerden. “Dit is helemaal anders, dit is een Grand Slam. Dietrich moest hier trouwens in de kwalificaties beginnen en won reeds vijf matchen. Die jongen is alleszins op dreef.”

Vandewinkel nog in koers in dubbelspel

Een tweede poulain van Beerden, Hanne Vandewinkel (ITF 22) werd in het enkelspel in de tweede ronde met 6-4, 6-0 uitgeschakeld door de Argentijnse Solana Sierra (ITF 38), maar staat met de Russische Diana Shnaider wel in de kwartfinale van het dubbelspel. “Die nederlaag tegen Sierra was geen schande”, zegt Beerden. “Sierra doet het ook reeds goed op de 25.000 dollar-seniorentoernooi en versloeg hier in de eerste ronde het Tsjechische toptalent Brenda Fruhvirtova. Dat dubbelspel wordt nog interessant voor Hanne. Zo ver mogelijk geraken is de boodschap.”

Zimmermann klimt op WTA-dubbellijst

Tenslotte was er ook nog de opmerkelijke prestatie van Kimberley Zimmermann, die eveneens aan de Wilson Luxilon Tenkie Academy traint. Samen met Maryna Zanevska geraakte Zimmermann (WTA dubbel 76) tot in de kwartfinale van het dubbelspel. Daarin werd het een nederlaag in drie sets (6-3, 5-7, 6-2) tegen de Oekraïense Kichenok en de Letse Ostapenko. “Kimberley voelde dat er mogelijkheden waren in het dubbelspel en nam vorig jaar de moedige beslissing om het enkelspel aan de kant te schuiven”, besluit Beerden. “Het was de eerste keer dat Kimberley samen met Zanevska speelde. Op de wereldranglijst zal Kimberley volgende week een goede zaak doen. Ze kan ontspannen uitkijken naar de volgende maanden en die hogere ranking helpt haar wellicht ook aan een vaste partner.”