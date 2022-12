De wegen van RSCA Futsal en sterspeler Fits gaan uit elkaar: “Met pijn in het hart neem ik afscheid van deze mooie club”

Futsal eerste nationaleDe wegen van RSCA Futsal en Fits gaan na een half jaar uit elkaar. Van onenigheid is allerminst sprake. Familiale redenen liggen aan de basis van deze onverwachte beslissing. De Braziliaan heeft de volledige heenronde afgewerkt en gaat wellicht in Spanje aan de slag. De club is volop bezig met zijn vervanging.

Het is een eigenaardige beslissing: Fits verlaat RSCA op een moment dat alles uitstekend verloopt binnen de club. RSCA staat alleen aan de leiding in eerste nationale, staat in de halve finale van de beker van België en plaatste zich voor de Final Four van de Champions League. Een woordje uitleg is op zijn plaats.

“Mijn beslissing heeft allerminst met sportieve zaken te maken. Ik heb het hier helemaal naar mijn zin en met pijn in het hart neem ik afscheid van deze mooie club. Mijn familie ondervond wel moeilijkheden om zich aan te passen aan het nieuwe land met nieuwe gewoonten, nieuwe omgevingen en een nieuwe taal. Daarom heb ik aan het bestuur gevraagd om mee te werken aan een correcte oplossing na de heenronde. Dat moment is nu aangebroken.”

Naar Spanje?

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat Fits na Nieuwjaar aan de slag zou gaan bij Intermovistar Madrid. Die ploeg behoort in Spanje tot de top, maar haalde de voorbije twee seizoenen de Champions League niet. Manager Lieven Baert ontkent noch bevestigt. “Vermits er nog niets officieel op papier staat, kan ik momenteel ook nog niets meedelen. Het klopt inderdaad wel dat we een gesprek hadden met Fits. Een club is bereid om de afkoopsom te betalen. In dat geval zullen we onze medewerking verlenen aan een transfer. We vinden het sportief jammer dat een speler van zijn niveau de club verlaat, maar hebben menselijk gezien begrip voor de situatie.”

Opvolger(s)?

Op Belgisch niveau zou RSCA het wellicht ook zonder Fits kunnen stellen, maar gezien de club voor het eerst in haar geschiedenis de Final Four van de Champions League mag spelen, lijkt vervanging logisch. Lieven Baert bevestigt. “Ik kan inderdaad bevestigen dat we uitkijken naar een vervanger. Halverwege het seizoen is dat niet gemakkelijk, maar we speuren inderdaad naar toptalent. Hoe we dat gaan doen, is momenteel nog niet helemaal duidelijk. We willen ook al naar volgend seizoen kijken. Het zal niemand verwonderen dat we op de Zuid-Amerikaanse markt zoeken. Begin januari zal er op dat vlak wellicht meer duidelijkheid zijn.”

Sportieve waarde

Fits kwam als ex-speler van Benfica met de nodige adelbrieven naar ons land. In welke mate heeft hij de verwachtingen ook ingelost? Aan zijn sportieve kwaliteiten hoeft niet getwijfeld te worden. Fits was een meerwaarde voor de club. Wie zijn statistieken bekijkt, krijgt een genuanceerd beeld. In alle competities samen scoorde Fits dertien doelpunten (negen in de competitie, drie Europees en één in de Supercup). Dat zijn degelijke cijfers, maar geen cijfers van een spits die alles op een hoopje speelde. Diogo, Jelovcic, Grello en Tomic – de eerste drie zijn toch geen specifieke afwerkers – scoorden meer dit seizoen voor RSCA. Cijfers zeggen echter niet alles. Fits woog op elke defensie. Bovendien speelde hij in de Champions League op internationaal topniveau. Zijn inbreng was bepalend voor de kwalificatie voor de Final Four. Alleen al om die reden zal men Fits lang blijven koesteren in Sportcomplex Belleheide.

