De weg naar het behoud: de resterende wedstrijden van SK Sint-Niklaas onder de loep

Volledig scherm Robby Buyens (foto) en Sint-Niklaas hebben nog vier finales te gaan. De ene al wat moeilijker dan de andere. © Geert De Rycke

In theorie pakt SK Sint-Niklaas de komende vier wedstrijden geen énkel punt meer. Al vier duels niet meer gescoord, wel dertien tegentreffers geslikt. Dan weet je eigenlijk genoeg. Sportkring needs a miracle. Een voetbalsprookje. Nog vier wedstrijden tijd om dat te schrijven.

1. Thuis vs. Voorde-Appelterre

Voorde-Appelterre lijkt de makkelijkste opdracht die SK Sint-Niklaas voor de kiezen krijgt - a must-win. De fusieclub blaast immers warm en koud de afgelopen weken. Gewonnen van Torhout, Stekene en op Hamme, evengoed zwaar de boot in tegen Melsele en Erpe-Mere. Bovendien kon het dit seizoen slechts vier keer winnen buitenshuis, onder meer tegen Melsele, Rhodienne en Lede - alle drie hekkensluiter op dat moment-, én kunnen de Klaasjes zich optrekken aan de heenwedstrijd. Vlak voor nieuwjaar gingen ze op Voorde winnen, waarna ze de zeges aan elkaar regen en met 12 op 12 de winterstop indoken.

2. Uit vs. Avanti Stekene

Wat ons betreft de moeilijkste opdracht. Niet dat Avanti zo uitstekend bezig is- het won afgelopen weekend voor het eerst in zes wedstrijden -, toch lijkt een verplaatsing naar de Heistraat voor Sportkring op dit moment te hoog gegrepen. De Stekenaars hebben meer talent, zijn beter op elkaar ingespeeld én komen über-relaxed aan de aftrap. Daarbij komt dat ze in zes hun 13 thuiswedstrijden de nul wisten te houden. Als je dan dat Sint-Niklaas nog geen enkele Wase derby kon winnen dit seizoen en héél moeilijk scoort, besef je waar het aan toe is. Op papier zou een puntje al fantastisch zijn.

3. Uit vs. Lede

Nog zo'n wedstrijd die SK Sint-Niklaas absoluut moet winnen. 't Is namelijk Lede dat momenteel op een barageplaats te vinden is - op vier punten van Sportkring. Op papier wél, in praktijk zijn de Ledenaars naar onze mening niet de makkelijkste tegenstander die de Klaasjes de komende weken tegenkomt. Ze waren dan wel veruit de zwakste voor nieuwjaar, de voorbije weken zetten ze sterke prestaties neer die hen boven de streep katapulteerden. Zes op zes tegen Hamme én Lochristi, twee ploegen die Sportkring géén punten kon aftroggelen.

Straffe cijfers. Anderzijds waren de draws tegen Anzegem en Eppegem evenzeer stevige dompers voor de Ledenaars. Vorm van de dag zal beslissen. Details, schorsingen, stilstaande fases - marginal gains. 55 vs. 45 om het in procenten uit te drukken.

4. Thuis vs. Erpe-Mere

Allicht de op één na moeilijkste horde voor de Klaasjes. Dat het op eigen veld mag afsluiten is een meevaller, dat het tegen Erpe-Mere is, valt dik tegen. Niet alleen omdat de fusieclub een aardige subtopper is, te meer omdat de heenwedstijd heel wat stof deed opwaaien. Sint-Niklaas beschuldigde de supporters van Erpe-Mere destijds van racisme, waarop het bestuur furieus reageerde en een open brief schreef aan Sportkring en haar coach.

Dus ook al staat er voor de bezoekers niks meer op het spel, aan motivatie om Sportkring een loer te draaien, zal het niet ontbreken. Of die met die druk en bitsigheid om kan gaan, durven we betwijfelen. Maar 't zal moeten. Als Sportkring tien punten wil halen in vier wedstrijden, dan moet het in eigen huis zes op zes pakken.