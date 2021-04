De vijf hete hangijzers bij KV Mechelen: welke aankoopopties zal het (niet) lichten? En wat met contracten De Camargo en Bijker?

Marian Shved: gesprekken on hold

Shved wil in Mechelen blijven, Malinwa wil dat hij blijft. Enig probleem: het financiële plaatje. KV beschikt niet over de middelen om de optie te lichten - het gaat volgens Schotse media om 3 miljoen pond -, maar startte wel gesprekken op met moederclub Celtic over een verlengd verblijf op huurbasis. “Alleen is er een hele verandering aan de gang bij Celtic”, aldus coach Wouter Vrancken. “Er komt een andere trainer en technisch directeur. De mensen waarmee we praatten, zijn er nu weg.” Afwachten dus. “Marian heeft duidelijk aangegeven dat hij hier graag is en wil blijven. Ik denk ook dat dat het beste is voor hemzelf. Hij heeft standvastigheid nodig.”

Ferdy Druijf: ook zijn optie ligt te hoog

Na een aarzelende start lijkt Ferdy Druijf er de voorbije weken door te komen. Zo scoorde hij nog tegen Zulte Waregem. De aankoopoptie van de Nederlandse spits van AZ zou echter 1,2 miljoen euro bedragen. Te veel, oordeelt Mechelen. Het zou openstaan voor onderhandelingen met AZ over een definitieve transfer aan lagere voorwaarden of een nieuwe huurovereenkomst. Coach Vrancken zou Druijf alleszins graag houden. “Dat de optie onhaalbaar is gezien de financiële mogelijkheden, is geen geheim. Maar dat wil niet zeggen dat er geen mogelijkheid is om hem hier te houden - misschien kunnen we Ferdy nog een extra jaar huren. Ferdy is hier graag en heeft zijn plek in de groep gevonden. Bij hem zie ik de wil om te slagen.”

Siemen Voet: niet genoeg kunnen overtuigen

Siemen Voet is jong én een linksvoetige centrale verdediger. Een gegeerd profiel, maar de youngster kon dit seizoen niet genoeg overtuigen. De kans dat KV Mechelen zijn aankoopoptie licht, is klein. In principe eindigt zijn verhaal Achter de Kazerne na dit seizoen, tenzij Club Brugge hem nog wil laten gaan voor een prijsje.

Igor de Camargo

Er zijn niet alleen de aankoopopties, maar er liggen ook nog eventuele contractverlengingen op tafel. Zo praat KV Mechelen met Igor de Camargo - volgende maand 38. De spits, die goed op weg is om ook dit seizoen clubtopschutter te worden, wil graag nog één jaar doorgaan. Alleen zal hij dan wel moeten inleveren.

Lucas Bijker

Ook Lucas Bijker maakt er geen geheim van te willen blijven bij KV Mechelen. Alleen verlopen de onderhandelingen stroef. Malinwa bood hem een verlenging van twee jaar aan. Maar wel aan sterk verminderde voorwaarden. Witte rook is er nog niet in zicht. “Ik heb de indruk dat het niet zo simpel is”, aldus Vrancken. Als het van hem afhangt, houdt KV Bijker in de kern. “De linksachter is een positie waar kwaliteit moeilijk te vinden is. Het is belangrijk om te beseffen dat het gras niet altijd groener is aan de overkant. We willen geen tweede verhaal-Swinkels. Over ‘Swinkie’ zijn voetballende kwaliteiten kon je discussiëren, ja. Maar hij dacht mee met de groep, wist perfect wat hij moest doen en was ook belangrijk naast het veld. Dat is ‘Bijkie’ ook.”

