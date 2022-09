De vier favorieten moeiteloos naar halve finale op vijfsterrentoernooi van Tongerse

Opnieuw finale voor Salden

De als tweede geplaatste Axana Mareen liet zich bij de vrouwen in achtste finale verrassen door Catherine Chantraine (6-4, 6-4, 6-2), die vervolgens in kwartfinale ook Antje Rubbrecht uitschakelde: 6-4, 2-6, 6-1. Chantraine speelt tegen Mathilde Devits een Waals duel voor een plek in de finale. In die eindstrijd wacht in ieder geval Lara Salden. De Breese zei twee weken geleden het internationale tennis vaarwel, won vorige week het viersterrentoernooi van Metallic en liet in Tongeren in halve finale Florence Fohnen geen game: 6-0, 6-0. Zondag om 16 uur speelt Salden, die zaterdag met haar club Embourg de interclubfinale in de nationale topreeks bij de vrouwen speelt op Forest Hills, de finale tegen Devits of Chantraine.