De Spaanse Julia Pons is een belangrijke schakel op het middenveld: “Bij Braxgata vond ik wat ik zocht”

Het spitsenduo Louise Versavel en Lyne Van Dieren was opnieuw aan het feest op Victory. Van Dieren bracht voor de pauze de bordjes in Edegem op 0-1, na rusten scoorde Louise Versavel – met achttien doelpunten is ze topscorer in de Eredivisie – twee keer. De Spaanse Julia Pons toonde zich na de wedstrijd tevreden. “Ik vond dat we eerder matig aan de match begonnen, maar na het eerste doelpunt liep het vlotter en controleerden we de wedstrijd. Na onze overwinning van vorige week op Watducks, zijn dit opnieuw drie belangrijke punten. We staan in de top vier, maar aan het einde van het eerste deel van de competitie gaven we wel domweg enkele punten weg. We hadden er nog beter kunnen voorstaan.”

179 interlands voor Spanje

Na elf jaar bij haar thuisclub CD Terrassa koos Pons dit seizoen voor een buitenlands avontuur. “Ik wou verandering en zocht een sterke club in het buitenland”, zegt ze. “Braxgata bleek een goede keuze. Red Panthers als Judith Vandermeiren, Louise Versavel, Lien Hillewaert en Elena Sotgiu kende ik al van de duels Spanje-België. Dat zijn allemaal ambitieuze speelsters mét ervaring. Ik voel me hier goed omringd en ook de communicatie verloopt vlot. Om details in het Spaans uit te leggen kan ik trouwens altijd bij T2 Rolo Perez terecht (lacht).”

Pons speelde tussen 2013 en de Olympische Spelen 2021 in Tokio 179 interlands voor de Spaanse nationale ploeg. “Na Tokio werd er met de grove borstel door de selectie gegaan en ben ik er, net als heel wal andere speelsters, niet meer bij”, zegt ze. “Neen, ik had dat niet zien aankomen. Het is vooral jammer dat ik nu het WK in mijn thuisstad Terrassa mis. Ach, er is niets aan te doen. Ik kan me nu voor honderd procent op de competitie met Braxgata concentreren.”

Victory: operatie behoud

Victory staat intussen samen met Léopold en White Star met dertien punten op de voorlaatste plaats in het klassement. Op basis van wat de meisjes uit Edegem tegen Braxgata lieten zien, moeten ze echter in staat zijn om de ‘operatie behoud’ tot een goed einde te brengen. Mechelse hielp Victory zondag een handje door White Star op een 1-1-gelijkspel te houden. Meteen het tweede gelijkspel op rij voor het moedige Mechelse. Net als vorige week tegen Herakles tekende Silke Steenackers voor de gelijkmaker.

Antwerp gelijk tegen Dragons

De clash tussen Antwerp en Dragons eindigde op 4-4. Emma Van der Zanden en Sofia Toccalino brachten Antwerp reeds na vijf minuten op een 2-0-voorsprong, maar via Stephanie De Groof en Abi Raye kwam Dragons weer op gelijke hoogte. Toen Antwerp er dankzij Felice Theunissen en Bodil Keus 4-2 van maakte leek een kleine verrassing in de maak. Dragons redde echter nog een punt en dat opnieuw via De Groof en Raye.

