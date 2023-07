De Sart (AA Gent) na magistrale vrije trap: “Heb toch wat ruzie moeten maken met Gift om te mogen trappen”

Mountainbiken WK Geen zesde MTB-titel voor Jens Schuermans, wel zilver voor Sverre Van Lee, Mathiz Tielens en Jinte Schoofs

Jens Schuermans is er niet in geslaagd om voor het zesde jaar op rij de Belgische titel in het mountainbike te pakken. De Maaslander moest in Houffalize de duimen leggen voor Pierre de Froidmont. Zilver dus voor Schuermans, net als twee andere Limburgers. Zowel Sverre Van Lee, Mathiz Tielens als Jinte Schoofs pakten de tweede plaats.