De samenwerking met trainer-coach Sacha Koulberg en de Antwerpse mannenploeg is stopgezet

“Het is niet fijn om als club met zo’n mededeling uit te pakken. Daarom hebben we nog even gewacht om het nieuws te brengen”, geeft Thomas Rossie mee. “Ik ben trouwens betrokken bij deze beslissing en sta nu als nieuwe coach aan de zijlijn. Dat is niet zo’n prettige situatie, want die dubbele rol had ik liever niet gehad. Er zijn fouten gebeurd bij beide partijen, de verwachtingen lagen te hoog. De resultaten waren niet zoals we gehoopt hadden. In onderling overleg hebben we daarom de samenwerking gestopt.”

Plannen voor volgend seizoen

“We hebben nu reeds ingegrepen om de transitie naar volgend jaar meer ruimte te geven”, verklaart de nieuwe sportieve baas van Antwerpen. “Volgend seizoen wordt Raf Vekemans onze trainer-coach en de spelerskern zal verjongd worden. Daar kunnen we nu reeds op anticiperen. Er waait verbazend snel een nieuwe wind. Na het afscheid van Sacha Koulberg merkte ik een positieve reactie bij de groep. Iedereen heeft er opnieuw goesting in. De goodwill is terug, de grinta is wederom aanwezig. Ik zag vorig weekend tot mijn voldoening veel plezier en bereidwilligheid in het team tijdens de overduidelijke 3-0 zege tegen Mendo Booischot.”

“Het seizoen is na dit ontslag nog helemaal niet voorbij”, vertelt Thomas Rossie. “We willen deze campagne rustig afmaken, het niveau terug opkrikken en er het beste van maken. De spelersgroep heeft er duidelijk nog zin in. We hebben trouwens nog een belangrijke doelstelling. We organiseren zelf de mannenfinale van de Beker van Antwerpen in onze eigen sporthal. Daar willen we nog eens schitteren. Dan willen we nog eens op een positieve manier in het nieuws geraken.” Vanavond moet het Brabo-team trouwens naar Hasselt om een uitgestelde wedstrijd in te halen.