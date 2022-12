De rust keert terug bij Didier Degomme en KM Torhout na tumultueuze heenronde: “Niemand speelt graag tegen ons”

voetbal tweede nationale ADe heenronde zit er zo goed als op in tweede nationale A en KM Torhout trekt vanop een dertiende plaats de winterstop in. De Velodroomformatie wist zich de voorbije weken na een matige seizoenstart te herpakken, maar in veilige havens verkeert de promovendus nog niet helemaal. Na een succesvolle trainerswissel is de rust echter wel grotendeels teruggekeerd. Dat ziet ook Didier Degomme, die ons doorheen de voorbije maanden gidst.

“Onze start was moeilijk”, bevestigt de sportief manager. “Vorig seizoen wisten we pas eind mei de promotie naar tweede nationale af te dwingen, na drie lange en slopende eindrondematchen. Dat verstoorde onze voorbereiding en ons huiswerk liep zo ook wat vertraging op. September en oktober waren woelig, maar de laatste weken oogst de balans opnieuw positief en we sloten 2022 met een knappe reeks af en een goed gevoel af. Ik geef onze heenronde zo een zes op tien. Het is knap dat we als ploeg uit een dipje geraakten en we ons uit de gevarenzone voetbalden. Niemand speelt graag tegen ons en ik ben ervan overtuigd dat als we de ploeg kunnen samenhouden, waar we nu hard mee bezig zijn, dat er een mooie toekomst wacht. Voorlopig verlengden sterkhouders Tibo Andries, Jonas Taillieu en Ruben Pyck al hun huidige verbintenis. De gesprekken met de rest van de spelersgroep zijn volop aan de gang.”

Werkpunt vooraan

Een opvallende statistiek bij de resultaten van KM Torhout is dat het slechts vier keer wist te winnen in vijftien matchen, maar wel zes keer gelijk speelde. “Ik bekijk dat anders”, vervolgt Degomme. “In negen matchen pakten we punten en slechts zes wedstrijden verloren we. Alle puntjes dragen bij en op die manier pak je ook punten van je tegenstanders af. Het lukt ons vrij goed om een stevig blok neer te zetten, want met negentien tegendoelpunten doen slechts twee ploegen beter dan wij. Ons werkpuntje ligt duidelijk vooraan, waar we nog iets meer een killersinstinct moeten ontwikkelen en de juiste keuzes moeten maken. Verder misten we de voorbije maanden regelmatig cruciale pionnen als Laleman, Pyck en Vandewiele. Die factoren moet je ook in rekening brengen.”

Kerstwens

Geert Versavel nam begin november definitief de fakkel over van Stijn Meert, die na sportieve en extrasportieve perikelen aan de kant werd geschoven. “Geert is op dit moment de juiste man voor deze ploeg. Hij liet de rust terugkeren en is ondertussen al zes matchen op rij ongeslagen sinds zijn aanstelling als T1. Hij communiceert helder en weet zijn voetbalvisie vlot over te brengen op de spelersgroep. Vandaar beloonden we hem met een contract van onbepaalde duur.”

Welke kerstwens heeft Degomme tot besluit voor alle sympathisanten van KM Torhout? “Geniet van de feesten en je dichte omgeving. Schuif het voetbal even naar het achterplan, ook al is het maar voor een korte periode. Mijn sportieve wens is dat we op korte termijn uitgroeien tot een certitude in tweede nationale”, besluit de sportief manager.

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale A