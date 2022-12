De Rally van Haspengouw viert zijn 25ste verjaardag in stijl met behoorlijk nieuw parcours

De Rally van Haspengouw is de eerste van zes Championship wedstrijden, waardoor de nationale top weer naar Sint-Truiden zal afzakken. Vanaf 2023 is het BK Rally immers opgedeeld in een soort eerste en tweede divisie, met de Haspengouw als opener van de grote wedstrijden, waartoe ook Ieper en Spa behoren, naast nog drie anders rally’s. Net zoals vorig jaar zal Droneport opnieuw het hoofdkwartier van de wedstrijd zijn, terwijl het servicepark wordt opgesteld bij Hangar 66 in Sint-Truiden (Brustem).

Veel plezier voor de liefhebbers

“We presenteren opnieuw een programma van drie lussen van vier klassementsproeven, met na twee proeven telkens een terugkeer naar het servicepark”, vertelt Benny Giebens, voorzitter van de organisator TRCH, die recent nog een vlekkeloze Rally van Zuid-Limburg organiseerde. “De namen klinken bekend in de oren, maar 60% van de proeven is nieuw. In Walshoutem is het eerste gedeelte gewijzigd. De klassementsproef van Gingelom is een nieuwe proef met een showgedeelte. Boekhout is grotendeels hetzelfde als dit jaar, al werd het slot van de proef licht veranderd. En we sluiten af met een volledig nieuwe proef in Gelmen, waar we net na de start ook voor een showgedeelte zorgen. We blijven de deelnemers uitdagen en tegelijkertijd willen we de rallyliefhebbers maximaal van het spektakel laten genieten.Kortom, we hebben al wat moois om naar uit te kijken tijdens de eindjaarsbreak. Topspeed Rally Club Haspengouw biedt iedereen alvast prettige eindejaarsfeesten. Tot binnenkort!”