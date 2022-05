De promotiedroom van Lyra-Lierse ligt aan diggelen: “Zeer jammer dat een misverstand beslist over het wel of niet spelen van de finale”

Minuut 91, eerste minuut van de verlengingen, nadat de wedstrijd in de reguliere speeltijd op 0-0 was geëindigd. Na handspel van een speler van Tubize in het penaltygebied van Lyra-Lierse, dat evenwel niet wordt gefloten, krijgt doelman Mats Sterkens de bal in handen om te ontzetten. Sterkens heeft de bal even voor zich uitgegooid en neemt een afwachtende houding aan, tot de scheidsrechter teken geeft. Van die verwarring maakt Garlito gretig gebruik om de bal tegen de netten te trappen. Tot ontzetting van Lyra-Lierse en zijn supporters wordt het doelpunt goed gekeurd. En ook wij geven toe: dit is zelden gezien. Het is het enige doelpunt uit de partij, en dus is de promotiedroom van Lyra-Lierse op deze wijze uit elkaar gespat, na het 1-1 gelijkspel uit de heenwedstrijd.

Het hoeft gezegd, Tubize kwam in deze terugwedstrijd van de halve finale zoveel sterker voor de dag dan zondag. Zoveel gretiger, zoveel snediger, zoveel doelgerichter, zoveel agressiever. Uitgekookt ook. Zelden zagen we Lyra-Lierse dit seizoen zo op eigen helft geplakt worden als op Hemelvaartsdag. De bezoekers pakten uit met een hoge pressing, waardoor Lyra-Lierse zelden of nooit in zijn spel kwam, en bijna elke pas gecrispeerd en overhaast gebeurde. Alleen in de slotminuten van de reguliere speeltijd kon Jason Adesanya dreigen met een bal die gevaarlijk naar de hoek ging, maar door doelman De Bie in corner werd geduwd.

Op de 38ste minuut was er ook even consternatie nadat binnen de minuut twee doelpunten werden afgekeurd voor offside, voor elke ploeg één. Debole trapte de bal via Sterkens tegen het doelhout, waarna Garlito scoorde. Dat feestje ging niet door. Vervolgens werd Adesanya diep gestuurd. De jarige Lyra-Liersespits scoorde, maar liep vooraf in buitenspel. Zo bleef het na 90 minuten 0-0, en dat was al eerder gevleid voor een Lyra-Lierse dat het moeilijk had om openingen te vinden, laat staan kansen te creëren.

Dat de beslissing uiteindelijk viel na een misverstand, dat was zeer moeilijk om te verteren. Mats Sterkens, tegen Belisia nog matchwinnaar én penaltyheld, was nu de ongewilde anti-held. Sterkens, met tranen in de ogen, had er nochtans alles aan gedaan om goed te presteren. En vooral: om aanwezig te zijn op deze wedstrijd. Op schoolreis in Rome (Sterkens loopt school aan Thomas More, red.) nam hij donderdagmorgen het vliegtuig terug naar België, om op vrijdagmorgen weer richting Italië te vliegen, voor... één dag. Ja, je moet er wat voor over hebben. Dan wil je zoiets toch niet meemaken? Tot een reactie konden we Sterkens niet verleiden, die kregen we wel bij de jarige Adesanya.

“Ja, de teleurstelling is groot. Als je die halve finale haalt, dan wil je ook de finale spelen, hé. Als je dan met zo’n ‘kutgoal’ uit het toernooi wordt geknikkerd, is dat wraakroepend. Het is zeer jammer dat een misverstand beslist over het wel of niet spelen van de finale. Dat heeft Mats zeker niet zo gewild. We moeten erkennen dat Tubize beter voor de dag kwam dan zondag. Ze lieten ons niet in ons spel komen, en dat is hun verdienste. Dit zal nog wel enkele dagen in onze hoofden blijven rondspoken, maar uiteindelijk mogen we wel terugblikken op een meer dan geslaagd eerste seizoen in 2de nationale.”

Lyra-Lierse - RU Tubize Braine-le-Comte 0-1

Lyra-Lierse: Sterkens, Struyf (61' Van Goylen), Vets (91' Smits), Kil, Adesanya, Lambreghts, Weuts, Van den Buijs, Schaessens, De Wilde, Peffer.

RU Tubize Braine-le-Comte: De Bie, Afallah, Patris, Michel (99' Migliore), Lkoutbi (108' Van Onsem), Garlito (117' Meddour), Aarab, Javorina, Debole (75' Manoka), Deliboyraz, El Omari.

Doelpunt: 91' Garlito (0-1).

Geel: Weuts, Van den Buijs, De Wilde, Debole, El Omari, Manoka.