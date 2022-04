De na één seizoen vertrekkende trainer Johan Walem (RSCA Women) wil titel pakken tegen concurrent OHL A

Wielrennen profs Quinten Hermans na tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik: “Hier heb ik voor gewerkt”

Quinten Hermans (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) spurtte naar de tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik, zijn voorlopig mooiste resultaat op de weg. Dat Hermans een stevige sprint heeft, was geweten, maar dat hij na een klassieker het nog kan halen van Wout Van Aert (Jumbo-Visma), was toch een kleine verrassing. “Nochtans heb ik hier al jaren naartoe gewerkt, hoor”, zegt Hermans. “Luik is een koers die me ligt. Ja, ik ben heel tevreden.”

24 april