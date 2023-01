De machine van leider Voorde-Appelterre blijft op volle toeren draaien: “Zevende zege op rij”

Na de ruime uitzege op Anzegem (1-5) vorige week mocht er van onderschatting geen sprake zijn tegen middenmoter Wolvertem-Merchtem. “En daar was ook geen sprake van”, benadrukte Bart De Durpel na afloop. “Opnieuw werkten we een goede en heel volwassen eerste helft af. Na een fout op Michiel Lepage komen we voor het half uur op voorsprong via een strafschop van Arnaud De Greef. Rob Van Der Wilt zorgde ervoor dat we met een geruststellende 2-0 konden gaan rusten. Op basis van de kansen die we bij elkaar voetbalden, had die kloof veel ruimer kunnen zijn.”

Na de koffie moest de leider wat gas terugnemen en kwamen de bezoekers wat meer in de wedstrijd. “Maar echt grote kansen hebben we niet weggegeven. Wolvertem-Merchtem kon enkel wat prikjes uitdelen. Akkoord, onze tweede helft was van een mindere makelij, maar deze zege is meer dan verdiend. Zo boeken we inderdaad zeven zeges op rij en voor mij als coach is dat toch een primeur. Ik kan me niet herinneren dat me dit al eerder gelukt is. Toch blijven we er rustig bij. Hoe vaker je wint, hoe dichter de eerste nederlaag komt”, beseft ook de Voordse coach.