De Keyser, Seye en Marchand bijten in finale van Gent-Staden tanden stuk op solerende Duitser Justin Wolf

Mathias Vanoverberghe en Ewout De Keyser waren in de openingsronde van 13,4 km de eerste aanvallers. In de tweede ronde gingen zeven renners in de tegenaanval. Alessio De Maere, Robbe Claeys, Victor Vercouillie, Louwrence Schotte, de Duitser Justin Wolf, Hugo Wertz en Gianni Marchand pikten bij de twee vroege aanvallers aan. De negen hadden bij het aansnijden van de eerste van twee grote ronden van 31 km bijna twee minuten.

In die eerste grote ronde pikten Guillaume Seye, Kenneth Verstegen, Sander Inion, Luca De Meester, de Fransman Ugo Ananie, Thibau Verhofstadt, Torsten Demeyere, Jonas Geens, Jasper Kaesemans, Maxim Nonneman, Tom Timmermans, Jonas Decouttere, Axel Braet en de Duitser Marcel Fröse bij de negen vluchters aan. Deze 23 koplopers hadden gewonnen spel, maar in de tweede grote ronde met de kasseien van de Steenstraat in Esen werd deze leidersgroep uitgedund. Zodat veertig kilometer van het einde nog slechts zeventien renners in aanmerking kwamen voor de zege.

Solerende Duitser

“Met mijn uitval in de derde laatste lokale ronde wou ik de kopgroep verder uitdunnen”, vertelde Justin Wolf na afloop. “Niemand volgde, dus stond ik er helemaal alleen voor. Gelukkig heb ik in dit werk een beetje ervaring. Ik vond snel mijn ritme, maar hield er toch altijd rekening mee dat een paar mannen zouden terugkeren. Toen ik met vijftig seconden voorsprong aan de laatste ronde van 13,4 kilometer begon was ik zegezeker.”

Achter de Duitser van Team Sportforum uit Büttgen werd in de laatste ronde fel gestreden voor de resterende podiumplaatsen. Seye, De Keyser en Marchand lieten hun gezellen achter. De Keyser reed solo naar plaats twee, Seye werd derde, Marchand vierde. Ze konden niet anders dan in Justin Wolf hun meerdere erkennen. De Duitser reed voor het eerst Gent-Staden. “In 2020 heb ik in deze regio de Grote Prijs Jempi Monseré gereden en zat ik ook in de vroege vlucht”, aldus Wolf die zaterdag de kermiskoers in het Luikse Villers-le-Temple als tweede afsloot.

