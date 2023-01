De Kempen wil sterk slot van heenronde doortrekken: “Hopen dat onze smalle kern overeind zal blijven”

Voetbal eerste provincialeBij De Kempen kon men met een fijn gevoel de winterstop instappen. Het team van trainer Peter Claessens sloot het kalenderjaar immers af met een zege op het veld van Berg en Dal. Voor de leider en titelfavoriet in eerste provinciale, was het meteen de eerste nederlaag van het seizoen. Maar voor de Kempische fusieclub uit Tielen liggen er nog uitdagingen op de planken.

De Kempen maakt op dit moment deel uit van de middenmoot. Maar de smalle kern werd in de loop van de eerste ronde meermaals op de proef gesteld.

“Ik moet zeggen dat verschillende spelers in de loop van het seizoen een klik hebben gemaakt”, zegt trainer Peter Claessens. “Door het wegvallen van ervaring kwamen verschillende jonge spelers op de voorgrond . Dat zorgde ervoor dat we tijdens het seizoen aan- en inpassingen moesten doorvoeren. Ik ben heel content over de mentaliteit en de progressie die die gasten hebben gemaakt. Maar het is duidelijk dat er nog zware maanden voor de deur staan.”

Ternesse

De winst op het veld van Berg en Dal was alleszins een opsteker die de Tielense formatie kon gebruiken. “We hebben het eerste schuifje van de competitie afgesloten met twee uitwedstrijden. Bij de rode lantaarn Herselt en de leider Berg en Dal. Op het mentale vlak zorgt een succes bij de titelfavoriet voor een niet te onderschatten boost. Met de komst van Ternesse ontmoeten we zaterdag een ploeg die elk seizoen zijn plaats in de bovenste regionen opeist. Het is een team met ervaring en kwaliteit. Bovendien moeten wij met Ruben Meynendonckx en Michaël Trommelen, respectievelijk gekwetst en geschorst, twee belangrijke pionnen missen.”

Toekomst

Na de aanstelling van de sportieve staf, enkele weken geleden, ging de club naarstig op zoek naar versterking voor volgend volgend seizoen. Zo komt aanvaller Senne Dierckx straks over van reeksgenoot Retie, aanvaller Florian Maes van Wezel, verdediger Jari Bellens van VC Herentals en verdediger Nick Vanhoof van Oevel. Of Peter Claessens, die enkele weken geleden even beeld was bij KFC Nijlen, trainer blijft is nog niet geweten.

“Ik wil in de eerste plaats De Kempen zo snel mogelijk naar veilige oorden loodsen. Nadien zien we wel wat de toekomst brengt.”