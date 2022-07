De Kempen maakt met twee ploegen zijn opwachting in de beker van België

Triatlon Indrukwek­ken­de Pamhiel Pareyn pakt podium­plaats bij profs in vierde Ironman uit carrière: “Dit had ik nooit verwacht”

Van een stunt gesproken. Tussen een sterk deelnemersveld is semi-prof Pamphiel Pareyn er zondag in geslaagd een knappe derde plaats te pakken in de Ironman van het Amerikaanse Lake Placid. De Waregemnaar zette er een indrukwekkende race neer. Hij was de beste in het zwemmen, bleef nadien lang op een vierde plaats hangen, maar ging met zijn laatste krachten op en over de Amerikaanse nummer drie om zich zo naar het podium te knokken. “Dit overtreft mijn stoutse verwachtingen”, gaf Pareyn toe.

25 juli