De ‘Kanaries van de eeuw’ werden gehuldigd met muurschilderingen op Stayen in de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem

Het initiatief kwam mede tot stand door Brand Manager Bert Stas, die de iconen, familie en vrienden samen met de pers liet samenkomen in Hotel Stayen. Met het honderdjarig bestaan van de club in aantocht organiseerde STVV in september een verkiezing omtrent de STVV spelers van de eeuw. Supporters konden hun favoriete speler uit elk decennium kiezen. Die werden met muurschilderingen in Tribune Oost gehuldigd.

“Voor de eerste decennia maakten we de keuze zelf, in overleg met onze wandelende STVV encyclopedie Kris Vanmunster”, stelde Bert Stas. “We starten met de eerste kapitein uit de geschiedenis Guy Menten. Hij was een strafschopspecialist en trapte altijd met zijn ogen dicht. Met STVV vierde hij twee promoties. Voor de periode van 1930-1940 viel onze keuze op rechtsbuiten Albert Haesen. Hij speelde zijn broer Louis uit de ploeg en versierde een eerste transfer uit de clubgeschiedenis. Voor 35.000 Belgische frank vertrok hij in 1938 naar Beerschot.

Voor het decennium 1940-1950 viel de keuze op Leopold ‘Kogelke’ Appeltans. De eerste sluipschutter van de Kanaries. Hij vierde op 16-jarige leeftijd zijn debuut. Voor de periode 1950-1960 werd het Jan Vanoirbeek. Recordhouder met 703 wedstrijden voor STVV.”

Lon Polleunis

“Vanaf de jaren ‘60 was het woord aan de supporters”, vervolgt Bert Stas. “Zij verkozen Lon Polleunis, die in 1968 de Gouden Schoen won. Lon Polleunis was aanwezig en fier op zijn muurschildering. Hij is de ster van STVV. Speelde elf seizoenen voor onze club en behaalde ook 22 caps bij de Rode Duivels met als hoogtepunt het WK te Mexico in 1970. Voor 1970-1980 werd de Oostenrijkse topschutter Alfred Riedl verkozen. Hij speelde twee seizoenen voor STVV en scoorde daarin 37 doelpunten. In zijn eerste seizoen werd hij samen met Rob Rensenbrink topschutter met 16 treffers.”

“Voor het decennium 1980-1990 kozen de supporters voor stormram Marc Wilmots. Hij vierde onder Eric Vanlessen zijn debuut en scoorde zijn eerste doelpunt tegen SK Tongeren. De rest van zijn indrukwekkende carrière is geweten bij de voetballiefhebbers. De laureaat voor de periode 1990-2000 werd rechtsback en kapitein Peter Voets, ook aanwezig. In het seizoen 1993-1994 werd hij kampioen met STVV in tweede klasse. Hij speelde tien jaar voor STVV met 287 wedstrijden in eerste klasse. Ook was hij vijf keer interim coach van onze club.”

“Blijven nog twee gekozen STVV-iconen over. Voor de periode van 2000-2010 mogen we Danny Boffin huldigen. Hij kwam als tienjarige knaap naar STVV. In het seizoen 1984-1985 kwam zijn eerste invalbeurt. Onder Guy Mangelschots werd hij in het seizoen 1986-1987 kampioen in tweede klasse. Begin 2000 op 35-jarige leeftijd kwam ‘Speedy Gonzales’ terug naar Stayen. Hij beleefde er nog topjaren met in 2003 een knappe vierde plaats en een bekerfinale. In zijn tweede periode scoorde hij 28 doelpunten in 95 wedstrijden. Hij is aanwezig en trots op zijn muurschildering. “Het is altijd mooi om erkenning te krijgen van de supporters. Knap werk van kunstenaar Tom Herck. Hoe het met mij gaat? Prima. Als coach van Diest ben ik in blijde verwachting van de komende versterkingen. Zo geraken we strijdvaardig om het behoud te kunnen verzekeren.”

“Afsluiten doen we met de periode 2010-2020", gaat Bert Stas voort. “Bij de achterban was, huidig speler van KV Mechelen, Rob Schoofs het populairst. Op zijn negende jaar trok Rob Schoofs zijn eerste voetbalschoenen aan bij STVV. Op 20 maart 2011 vierde hij onder de vleugels van Guido Brepoels zijn debuut tegen Lokeren. Hij speelde 77 wedstrijden in tweede klasse en 33 matchen op het hoogste niveau voor onze club. Rob Schoofs was ook aanwezig bij de huldiging. “Zeker leuk en mooi om bij de ‘Kanaries van de eeuw’ te horen. Zo worden we letterlijk opgenomen in het beton van het stadion (lacht). Het is een mooie erkenning en ik blijf voor altijd die mooie momenten bij STVV koesteren.”