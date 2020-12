De Gantoise-teams imponeren in deel één van de hockeycompetitie

Ook op speeldag 12 stond er geen maat op de Gantoise-teams: de vrouwen hockeyden White Star murw (7-1) en de mannen wisten raad met Beerschot: 4-1. Beide teams tellen 34 punten in het klassement: elf gewonnen wedstrijden en één gelijkspel. Het ‘project 2020’, dat vijf jaar geleden startte met de intentie om beide Gantoise-teams naar de landstitel te leiden, neemt alsmaar meer vorm aan. “Dat project klonk voor sommige mensen misschien wat dromerig, maar we hadden wel een duidelijke visie”, zegt Gantoise-voorzitter Fabrice Rogge. “Het succes van Gantoise is structureel gegroeid. Pascal Kina en Kevan Demartinis sprongen mee op de kar en zij zorgden voor stabiliteit. Deze resultaten zijn geen toeval.”

Topjeugd en sterke buitenlanders

De grootste stap werd de laatste vijf jaar gezet door het mannenteam. Vijf seizoenen geleden speelde Gantoise nog in Nationale 1, nu spelen ze mee om de titel in de Eredivisie. “Ik zie twee factoren”, zegt Rogge. “In de eerste plaats worden onze jeugdspelers jaar na jaar beter. Op fysiek vlak maken zij grote stappen. Een jeugdspeler die beter wordt, kan je vergelijken met een geslaagde transfer. Factor twee: die beloften spelen aan de zijde van buitenlanders die een meerwaarde vormen in onze competitie. Voorbeelden: Leandro Tolini is een sleeper van wereldniveau, Tomas Santiago behoort tot de beste keepers ter wereld en Juan Saladino is een virtuoos.”

“Deel één van de competitie is dus geslaagd, maar de buit is zeker nog niet binnen”, vervolgt Rogge. “In de play-offs kan veel gebeuren. Ik verwacht de klassieke teams zoals Watducks, Dragons en Léopold in de eindfase. En ook Beerschot kan in het nieuwe jaar sterk voor de dag komen.”

Freewheelende vrouwen

Bij de vrouwen is het verschil met de concurrentie zo groot dat het nu al zeker lijkt dat Gantoise straks ook freewheelend door het tweede deel van de competitie raast. Omdat de punten van de eerste ronde gehalveerd worden starten de dames van coach Demartinis wellicht met zes of zeven punten voorsprong op de dichtste concurrent in hun poule. De eerste match met veel inzet lijkt er dus pas einde april met de halve finales van de play-offs aan te komen. “Dat zou wel eens kunnen”, bevestigt Rogge. “Dus is het aan ons om op de best mogelijke manier naar die halve finale toe te leven. Op dát moment moeten we er staan. We moeten leren uit de fouten die we twee seizoenen geleden maakten. Die ervaring kunnen we meenemen.”

Sportcomplex in juni 2021

Rogge kijkt niet alleen omwille van twee mogelijke landstitels uit naar 2021. In juni moet ook het nieuwe sportcomplex tegenover de Topsporthal Vlaanderen helemaal klaar zijn. “Het worden interessante tijden voor Gantoise”, glundert Rogge. “Met vier hockeyvelden kunnen we op termijn richting 2.500 leden evolueren. Reken daarbij ook nog duizend tennisleden en zeshonderd padelleden die sportplezier kunnen beleven. We willen al die mensen vooral kwaliteit bieden.”