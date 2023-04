De Deen Patrick Frydkjær wint de Ster van Zuid-Limburg, Jarno Widar is beste Limburger

Basketbal TD Women Phantoms Boom uitgescha­keld in de play-offs: “Volgend seizoen korter aansluiten bij Kangoeroes Mechelen en Castors Braine”

Phantoms Boom is uitgeschakeld in de kwartfinale van de play-offs in Top Division Women. Na de nederlaag in wedstrijd één ging de ploeg van coach Philip Wolk in wedstrijd twee op Luik onderuit met 78-65. Meteen het einde van het seizoen.