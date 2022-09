De Decker (SK Beveren) moet puzzelen in de aanval door blessures en speelgerechtigdheid Mbokani: “Mbo thuis z’n eerste minuten kunnen geven, zou fijn zijn”

voetbal challenger pro leagueBij SK Beveren draait alles de laatste dagen rond Dieumerci Mbokani. De toptransfer leidt bijna de volledige aandacht af van de opdracht van dit weekend, de topper tegen Lierse Kempenzonen. Voor die wedstrijd heeft coach Wim De Decker heel wat kopzorgen. Er vielen met Daniel Maderner en Jóan Edmundsson twee aanvallers uit en ook Louis Verstraete staat langer aan de kant. Voor Mbokani is het afwachten of hij speelgerechtigd geraakt.

Maderner is er het ergst aan toe, de topschutter van vorig seizoen scheurde zijn kruisband. “Het is vooral heel erg voor Daniel zelf”, aldus De Decker. “Ik weet wat het is om zo'n blessure mee te maken en vind het enorm jammer voor hem. Daniel is iemand die ongelooflijk werkt aan zijn blessurepreventie. Daar staat hij enorm sterk in. Was het kunstgrasveld van Visé de boosdoener? Daar wordt dan meestal naar gekeken inderdaad."

Edmundsson, die ook kan depanneren in de spits, viel in een interland tegen Turkije immers uit met een lichte knieblessure. Hij mist enkele weken. “Het wordt puzzelen dit weekend met drie stevige blessures. Het is pech, maar dat kan gebeuren in het voetbal.” Ook de rugblessure van Louis Verstraete is nog niet van de baan. “Louis is al een paar keer hervallen. Daarom hebben we de keuze genomen om geen risico te nemen. Het kan niet de bedoeling zijn dat hij elk halfjaar uitvalt. Mij hebben ze gezegd dat het probleem op te lossen valt.”

De voorbereiding op de topper tegen Lierse verloopt niet van een leien dakje. Als Mbokani speelgerechtigd geraakt, zou hij wel eens meteen te zien zijn op de Freethiel. “Thuis Mbo kunnen laten beginnen aan zijn verhaal hier, zou zeker fijn zijn. Het zou ook de beste test zijn om te weten waar hij staat. Je ziet nu al vlagen van zijn klasse op training.”

Het belang van de wedstrijd staat buiten kijf. “Alles staat nog samen in het klassement, het blijft een bizar seizoen. Het is duidelijk dat die beloftenploegen beter voor de dag komen, de rest is nog niet helemaal klaar. Lierse heeft het tot nu toe goed gedaan, maar het heeft matchen gewonnen dat het ook kon verliezen. Het is een mooie affiche, er kan zeker iets gebeuren. Ik verwacht wat volk, dat is altijd leuk.”

Lees ook: meer voetbal in de Challenger Pro League