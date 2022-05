De Cuyper en Wayaffe houden in Leuven generale repetitie met oog op titelgevecht: “Mooie voorbode voor spannend BK”

De afgelopen jaren vond het zwemmen steevast plaats in het meer van Rotselaar, maar voor deze editie koos de organisatie resoluut terug voor zwemmen in de Vaart nabij de stad. Bij de mannen was het Tuur Lemmens die onmiddellijk het voortouw nam en zich na 100 meter in het water zich al kon losrukken van Simon Folens, Stijn Goris, Simon De Cuyper, Kjel De Hertog, Wannes Swinnen en Jonathan Wayaffe. Enkel Wayaffe was geen lokale atleet trouwens. Stijn Goris viel uit, Kjel de Hertog had het moeilijk op de fiets en Tuur Lemmens kon het opgelegde tempo niet volgen. Met De Cuyper, Wayaffe, Swinnen en Folens kregen we vier toppers die halverwege de concurrentie in de vernieling reden.