De competitie in 2de nationale hervat voor Lyra-Lierse tijdens het weekend van 14 februari: “Dit lijkt ons een realistische beslissing”

Gisteren maakten Voetbal Vlaanderen en ACFF, de Franstalige vleugel, de beslissing bekend dat vanaf 14 februari de heenronde van de competitie verder zal worden afgewerkt, en dit tot 2 mei. Na vijftien speeldagen, wanneer alle clubs elkaar één keer hebben ontmoet, zal op basis van de resultaten worden bepaald wie promoveert en wie degradeert.



“Dit lijkt ons een realistische beslissing”, aldus Raf Bormans namens Lyra-Lierse. “Een volwaardige competitie waarin iedereen tegen iedereen uitkomt, zou ons in de huidige omstandigheden te ver leiden. Dan moet er ook midweekvoetbal worden gespeeld, en dat brengt uiteraard heel wat praktische problemen met zich mee voor voetballers die ook nog een dagtaak hebben. Nu zit er nog enige rek op, en kan zelfs nog een derde coronagolf opgevangen worden. Positief vinden wij ook dat de stekker er niet definitief uitgetrokken wordt. Nu biedt men onze voetballers, maar ook de toeschouwers nog een perspectief dat ze snel weer kunnen gaan voetballen of supporteren. Het is nog wachten tot half januari, wanneer de spelers weer mogen gaan trainen om zich voor te bereiden op het vervolg van de competitie.”



Een belangrijk facet aan het hele verhaal is ook dat de kantines weer open mogen. “Ja, daar halen de clubs hun inkomsten, hé. Dat was een duidelijke randvoorwaarde die in de besprekingen door het overgrote deel van de clubs als uitgangspunt is gebruikt. Er is nu eindelijk duidelijkheid. Onze spelers weten nu dat ze niet langer dan één maand hun metertjes moeten trekken (lacht)”.