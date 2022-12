De cijfers van Lierses voetbaljaar 2022: doelsaldo -2, 47 punten en één speler met één speelminuut

14 keer gewonnen

Van de 29 matchen die Lierse dit jaar afwerkte, won het er 14, bijna de helft dus. Tegen Lommel, Beveren, Deinze, Dender en de beloften van Standard kon geel-zwart zelfs 2 keer winnen. Van die 14 overwinningen werden er 8 thuis geboekt en 6 op vreemde bodem. Die verdeling is dus best evenwichtig te noemen. Tegenover de 14 behaalde zeges staan 10 verliesmatchen en 5 gelijke spelen. Doorgaans was het in 2022 alles of niks voor Lierse. April en oktober bleken voor de Pallieters de meest vruchtbare maanden. Dan werden er telkens 7 punten gesprokkeld. Maart leverde trainer Tom Van Imschoot en zijn mannen het minst op: 3 op 12.

45 goals gemaakt, 47 tegen

In 2022 mocht Lierse 45 keer een doelpunt vieren. Anderzijds incasseerden de mannen van het Lisp 47 tegentreffers. Zo wordt het burgerlijk jaar dus afgesloten met een negatief doelsaldo. In de eerste jaarhelft geraakte Lierse niet verder dan 0,77 gemaakte goal per match. Sinds de zomer steeg dat gemiddelde zienderogen. Nu komt Lierse zowaar aan 2,06 doelpunten per speeldag. De komst van sluipschutter Leonardo Rocha is daar natuurlijk niet vreemd aan. Rocha zit aan 12 treffers sinds hij neerstreek in het Herman Vanderpoortenstadion. Over heel het jaar bekeken doet kapitein Thibaut Van Acker het trouwens even goed. In de huidige campagne zit de middenvelder aan 9 rozen, terwijl hij in de eerste helft van 2022 ook al 3 keer raak trof.

32 gebruikte spelers

Coach Tom Van Imschoot stelde in 2022 liefst 32 verschillende spelers op in competitieverband. Eén man kwam in elke wedstrijd in actie: Guillaume De Schryver. Thibaut Van Acker pakte wel de meeste speelminuten: 2 520. Dat is het equivalent van 28 volledige matchen. Eén keer moest de Lierse aanvoerder geschorst toekijken. Overigens mocht Nils Schouterden eveneens 28 keer opdraven. Ook de jonge Ilyas Siray staat in het lijstje met gebruikte spelers, maar zijn inbreng was beperkt. Siray kwam aan één ultrakort optreden, een invalbeurt van een minuut tegen Beveren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.