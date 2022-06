De broers Borlée betekenen een stevige versterking van Olympic Essenbeek Halle

Het BK atletiek gaat dit jaar niet alleen door in Gentbrugge, maar wordt over drie dagen gespreid. Bij Olympic Essenbeek Halle komen de meeste toppers wel aan de start van hun nummer met uitzondering van de geblesseerden. Zo liep Michael Obasuyi een spierscheur op in de kuit, waardoor hij zelfs het WK zal missen. Mogelijk zal hij klaargestoomd worden voor de 110m horden van het EK in München.

Bij VAC wordt het vooral uitkijken naar Paulien Couckuyt op de lange horden en Jolien Boumkwo en Elene Defrère in het kogelstoten. Excelsior pakt dan weer uit met Anne Zagré op de 100m horden en mogelijk zorgt Mariam Oulare voor sensatie in de spurtnummers.

Vanessa Scaunet mikt op goud

Eénzaten zijn bijvoorbeeld Claire Orcel (Vorst) in het hoogspringen (1,88m) en de bij CABW aangesloten Vanessa Scaunet in de 800m. Zij komt met beste tijd aan de start. “Ik liep inderdaad al 2.92.97, maar de anderen zitten me op de hielen”, zei ze. “Ik zal ongetwijfeld moeten afrekenen met Rani Baillievier, Annelies Nijssen of Mariska Parewyck, alle drie snelle meiden op het einde. Ik heb mede daarom minder wedstrijden gelopen recentelijk. Daarnaast werden de Universiaden in China met een jaar uitgesteld en het kostte me moeite om dat te aanvaarden.”