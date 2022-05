De Argentijnse Rocio Emme in finale play-offs met Dragons: “Volgend seizoen ben ik zeker terug voor EHL”

Zaterdag en zondag staan de hockeysters van Dragons voor het tweede opeenvolgende jaar in de finale van de play-offs tegenover Gantoise. De Brasschaatse vrouwen wachten sedert 1994 op een landstitel. “In een finale kan alles en met winst in de Europa Cup II, een tweede play-offfinale op rij én een EHL-ticket is ons seizoen sowieso al geslaagd”, zegt de Argentijnse Rocio Emme.

Een goede twee weken geleden veroverden de dames van Dragons in Italië de Europa Cup II na winst in finale tegen Mannheim. Na het toernooi kregen de Zuid-Amerikaanse speelsters van de club uit Brasschaat heel wat lof. De Uruguayaanse Manuela Vilar del Valle in de spits, de Argentijnse Jimena Cedres op het middenveld en haar landgenote Rocio Emme in de defensie mochten terugblikken op een zeer sterk toernooi. “Op alle vlakken werd het in Italië een topweek”, aldus Emme. “Het was mooi dat we deze geweldige club een Europese trofee konden schenken.”

De 29-jarige Emme, afkomstig uit Tandil nabij Buenos Aires, speelt voor het derde jaar in ons land. Tijdens het seizoen 2019-2020 maakte ze in Leuven kennis met de Belgische Eredivisie, nu verdedigt ze voor het tweede jaar de kleuren van Dragons. “Ook dat jaar in Leuven liep het vlot”, zegt de voedingsdeskundige. “In onze poule stonden we immers samen met Racing aan de leiding, maar toen werd de competitie omwille van corona stilgelegd. Met Dragons spelen we nu voor het tweede jaar op rij met haast dezelfde kern. Alleen ‘Manu’ Vilar kwam er dit seizoen bij. Aan automatismen is er dus geen gebrek.”

Redding Knijf

Emme geeft toe dat de opluchting zondag groot was na het 0-0-gelijkspel in de terugwedstrijd van de halve finale tegen Racing. “Onze keeper Roos Knijf had in de slotfase van de match inderdaad nog een geweldige safe in huis”, aldus Emme. “Net als in Italië tegen Mannheim verdedigden we tegen Racing uitmuntend. Op dat vlak hebben we flinke stappen gemaakt.”

Dragons zal het tijdens de Hockey Finals in Louvain-la-Neuve tegen Gantoise - dat de laatste drie jaar in de Belgische Eredivisie geen wedstrijd verloor – zonder de Nederlandse Valerie Magis moeten doen. Zij viel in de heenmatch tegen Racing uit met een enkelbreuk. “Enorm jammer, want ze is een zeer belangrijke schakel”, zegt Emme. “Valerie heeft de voorbije jaren veel gedaan voor het team en we hopen haar de titel te schenken. We wonnen ook de Europa Cup zonder haar. Op mentaal vlak is dat belangrijk. Dat Gantoise dit weekend de favoriet is ? Op papier is dat zo, maar het blijft een finale. Alles is mogelijk. In maart stonden we tijdens de reguliere competitie tot tien seconden voor affluiten 1-2 voor op het veld van Gantoise. Het kan dus.”

Naar Argentinië

Na afloop van de competitie trekt Emme, die op Dragons ook een U19-meisjesteam coacht, voor twee maanden naar haar thuisland. “Ik blijf actief, want ik zal er de kleuren verdedigen van mijn thuisclub Hockey Club Ciudad de Buenos Aires”, zegt ze. “In augustus sta ik hier zeker terug voor een nieuw seizoen. Het EHL-avontuur met Dragons wil ik absoluut niet missen. Daarna kijken we wel hoe het verder loopt. Volgend jaar word ik dertig, mama worden staat ook nog op mijn verlanglijstje (lacht).”

In Louvain-la-Neuve zal Emme in ieder geval aangemoedigd worden door haar vriend, de Argentijnse international en strafcornerspecialist van Dragons, Nicola Della Torre. “Voor hem werd het met de mannen van Dragons een eerder teleurstellend seizoen”, besluit Emme. “Ja, hij was wel een beetje jaloers dat ik in de play-offs mocht aantreden en hij niet (lacht). Dit weekend zal hij echter mijn eerste supporter zijn.”