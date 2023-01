De Antwerpse volleybalvrouwen halen hun derde overwinning op rij binnen: “Een mooie collectieve prestatie midden in de examenperiode”

VolleybalWat is het dit jaar heerlijk spannend in de volleyballiga bij de vrouwen. Eén van de ploegen die er mee voor zorgt dat de topvier heel dicht elkaars buurt blijft, is Interfreight Brabo Antwerpen. De Antwerp Ladies hebben een moeilijk eerste deel van de competitie achter de rug. Maar in 2023 hebben ze alles gewonnen: 9 op 9. Dat is bijzonder knap.

Zaterdag ging ook Charleroi Volley voor de bijl. Het team van coach Cristina Moga blijkt het zwarte beest te zijn voor de Waalse club. In de heenronde konden de Antwerp Ladies reeds twee punten pakken in Wallonië. Vorig seizoen won het rood-witte team ook tweemaal in de play-offs en ontweek Antwerpen de play-downs. Nu zetten kapitein Lize Timmermans en haar medespeelsters zelfs vroeger de eindsprint in.

Organisatie en rendement

“En dan zaten veel van mijn speelsters nog volop in de examenperiode en kampten er een paar met ziektesymptomen”, stelt Cristina Moge tevreden vast. “De ploeg heeft schitterend gereageerd op de sterke start van Charleroi. Ik was met Julie Alaerts gestart en de laatste twee sets heeft onze nieuwe aanvalster Famke Boonstra haar plaats overgenomen. Met haar lengte konden we meer controle krijgen over de hoofdaanvalster van Charleroi.”

“Het was een collectieve prestatie waarbij iedereen haar bijdrage leverde”, benadrukt de trainer-coach van het Antwerpse team. “Wanneer onze organisatie in blok en verdediging op punt staat, kunnen we ons spelletje spelen en brengen we mooi volleybal. Dat vertaalt zich in de cijfers. In de slotset stonden we zelfs op een 18-10 voorsprong. De middenspeelsters prikten regelmatig een balletje op de grond. Britt Ruysschaert en Luna Van Peer, maar ook Julie Alaerts bleven erg stabiel in receptie. En het aanvalsrendement van Caitlin Van de Perre (zij scoorde 31 punten, red.) lag erg hoog. Kortom, heel het team was top.”

“We gaan nog niet te vroeg juichen, nu we drie wedstrijden na elkaar konden winnen”, blijft Christina Moga koelbloedig. “Volgende week moeten we naar Beveren. We wonnen nog nooit van Asterix Avo. Later krijgen we nog zware wedstrijden te verwerken. Het is wel aangenaam dat tegen die tijd de examens voorbij zijn.”