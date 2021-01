De Antwerp Ladies tonen hun progressie tegen Gent, maar laten tweemaal setwinst liggen

Belangrijke momenten

“We hebben alleen op de belangrijke momenten fouten gemaakt”, analyseert de licht ontgoochelde coach Cristina Moga na dit beklijvend duel. “Jammer, want op het einde van de derde set (31-33, red.) moesten we niet zo veel risico nemen met onze service. Nu ging telkens de opslag nipt buiten. Op dat moment volstaat het om in de juiste zone te serveren, want Gent stond onder druk. Het ging telkens om een setbal. In die laatste set alleen, slaagden we erin om vijf setballen te veroveren. Geen enkele hebben we daarvan kunnen benutten. Dat was de verdienste van een rustig gebleven VDK Gent. Nu voelt dat erg zuur aan, want wie weet wat was er na setwinst - zelfs dubbele setwinst zat erin - nog mogelijk. Maar eigenlijk is het knap van de speelsters dat zij zo ver geraakt zijn tegen de voorlopige leiders van de competitie.” Dit is een belangrijk leermoment voor de jonge volleybalsters van Antwerpen. Dit gaat hen de volgende keer niet meer overkomen. Het onervaren omgaan met situaties zoals deze wordt tijdens de volgende wedstrijden opgelost. Daar zijn wij van overtuigd. “Het team heeft deze week zeer goed gewerkt op training”, stelt Christina Moga vast. “Ze hebben hun vooruitgang getoond en daar ben ik wel blij voor.”