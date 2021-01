De Antwerp Ladies mogen opnieuw volleyballen en halen meteen een set binnen tegen Gent

Superblij

Sara De Donder kan haar vreugde niet wegstoppen na de kwartfinale tegen de Gentse ploeg. “We zijn superblij dat we weer kunnen starten”, vertelt de spelverdeelster van Volley Antwerp. “Het was een hectische periode. Dan mochten we trainen, dan moesten we weer stoppen. Dan volgde alweer een aantal oefenwedstrijden, want we moesten ons opnieuw klaarstomen voor deze tweede periode, tussen feestdagen en examens door. Maar het kan dus allemaal terug. We mogen weer en - heel belangrijk - we hebben opnieuw een motivatie en een reden om hard te trainen.”

“Zondagavond zijn we tegen Gent onwennig begonnen. Toch konden we in de derde set laten zijn dat we ook kunnen volleyballen wanneer we het juiste ritme gevonden hebben. We hadden immers niets te verliezen. Spijtig dat we dat in de vierde set niet konden doorzetten. Decompressie na die gewonnen set? Ik weet het niet, maar volgens mij lieten we de armen net iets te vroeg zakken. Op die momenten mag het scorebord niet meespelen, maar het gebeurde toch dat we te vaak naar de setcijfers keken. Dat had dan weer te veel invloed op de foutenlast. Hier leren we uit, in de toekomst zullen we dit trachten te vermijden.”