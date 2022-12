Davy Vercauteren pakt periodetitel met Noorse na waar spektakelstuk: “Dit smaakt naar meer”

voetbal vierde provinciale CNoorse verzekerde zich zondagmiddag in stijl van de eerste periodetitel. Door de zege van Horendonk, dat voor dit weekend amper één punt minder telde, zaterdagavond moesten de troepen van coach Dave Vercauteren een dag later winnen op bezoek bij het nummer vijf in de stand Meerle en dat deden de Kapellenaars ook. Overtuigend zelfs, want het werd maar liefst 3-6.

Na drie speeldagen leek nochtans niets erop te wijzen dat Noorse de eerste prijs van het seizoen zou pakken. “We zijn aan de competitie begonnen met een schamele drie op negen”, vertelt Vercauteren. “Anderzijds hebben we in de elf matchen daarop amper twee punten laten liggen, waardoor we de periodetitel zeker niet gestolen hebben.”

Collectiviteit als grootste troef

Vercauteren is duidelijk enorm fier op zijn groep. “Ik ben een heel trotse coach. Je mag tenslotte niet vergeten dat we tot drie weken geleden altijd hebben moeten achtervolgen, maar dat hebben we schitterend gedaan als groep. Die collectiviteit is trouwens ook onze grootste troef. Niemand voelt zich bijvoorbeeld te goed om de steek van een ander op te rapen of een metertje extra te doen. Die mentaliteit in combinatie met onze kwaliteiten voorin maakt van ons een bijzonder goede ploeg.”

De periodetitel komt daarom ook niet helemaal als een verrassing voor Vercauteren. “Ik moet toegeven dat ik hier voor het seizoen stiekem al een beetje op gehoopt had. Wat mij betreft is deze periodetitel trouwens ook geen eindstation. Het is de bedoeling om tot het einde mee te doen voor de hoofdprijs. Na de top drie is er tenslotte al een kleine kloof, waardoor het geen zin meer heeft om verstoppertje te spelen. Bovendien smaakt dit naar meer.”

Ploeg bouwen

Voor Vercauteren, die sinds 2019 aan de slag is als T1 bij de Kapellenaars, is het zijn eerste prijs met Noorse. “Toen ik vier seizoenen geleden het roer hier overnam, heb ik de nodige tijd gevraagd aan het bestuur om een ploeg te bouwen en daar plukken we nu de vruchten van. Al is deze periodetitel vooral de verdienste van mijn groep, die niet alleen heel leergierig is, maar ook nog eens keihard werkt. Daarom mogen we hier ook gerust even van genieten. Alleen niet te lang, want komend weekend wacht een trip naar eerste achtervolger Horendonk en als we daar verliezen, zijn we onze eerste plaats opnieuw kwijt.”

