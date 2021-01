Davy Vanneste en Kris D’alleine kijken uit naar WK-debuut in Monte Carlo: “Droom die uitkomt”

“Ik weet niet wat de beweegredenen zijn van de andere Belgen, maar ik kan wel onze reden toelichten: we hebben niet veel kunnen rijden in 2020”, antwoordt de man uit Menen op de vraag waarom ze aan de start verschijnen. “Onze rallyhonger is altijd groot en werd absoluut niet gestild in 2020. We zien de eerste jaarhelft van 2021 redelijk somber in. Daarmee bedoelen we dat er niemand een duidelijk zicht heeft wanneer we opnieuw zullen mogen of kunnen rally rijden in België. Bovendien zijn we gezegend met heel trouwe sponsors, in het bijzonder Bouwonderneming Delporte & Zonen NV, waardoor deze deelname aan de Monte Carlo haalbaar is.”

Fantastische kans

Voor het West-Vlaamse duo is het meteen de eerste deelname aan de opener van het WK rally, een wedstrijd die intussen 110 jaar oud is. “Voor ons is dit bovendien een eerste WK-deelname. Het is voor ons allebei een droom die werkelijkheid wordt. Deze mythische rally spreekt tot de verbeelding van menig rallypiloot en -liefhebber. We beseffen nog niet helemaal welke fantastische kans we krijgen en wat er op ons afkomt.”

Quote Als we de rally kunnen afwerken aan een strak ritme en zonder fouten, moet het mogelijk zijn om te eindigen op een mooie plaats Davy Vanneste

“Wat betreft onze ambitie moeten we realistisch zijn. Het is een heel moeilijke rally qua weersomstandigheden en grip. We hebben nog nooit gereden in de sneeuw of op ijs. We kennen de omloop totaal niet en er zijn slechts twee passages om te verkennen. We willen vooral genieten en aan de finish komen. Als we de rally kunnen afwerken aan een strak ritme en zonder fouten, moet het mogelijk zijn om te eindigen op een mooie plaats.”

Starten op donderdag, finishen op zondag

Wat de plannen voor de rest van 2021 zijn, is nog onduidelijk, uiteraard door corona. “Voor de rest van het jaar hebben we inderdaad nog geen concrete plannen. In deze moeilijke tijden is het lastig om veel vooruit te plannen”, klinkt het.

De Monte Carlo 2021 start donderdag 21 januari en telt veertien klassementsproeven verspreid over vier dagen. Zondagmiddag weten we wie de wedstrijd wint en waar onze landgenoten eindigen.